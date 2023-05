MDB e PSD acertam aliança para disputar prefeituras 

O MDB e o PSD vão estar juntos no mesmo palanque na disputa pela prefeitura de Rio Branco, no próximo ano. Foi o que ficou acertado em uma reunião ocorrida na última terça-feira entre as executivas regionais dos dois partidos. Como o MDB e o PSD fizeram convites ao ex-prefeito Marcus Alexandre para uma filiação, ficou deliberado que seja em qual partido ele se filiar, a aliança será mantida. Marcus seria neste caso o candidato à PMRB do grupo. O nome do vice ficaria para discussão com os partidos que venham a entrar na aliança. A parceria entre PSD e MDB também será estendida aos municípios do interior, em torno de candidatos de consenso. Para o senador Sérgio Petecão (PSD), que esteve no encontro, o importante é derrotar a candidatura do prefeito Tião Bocalom.

FICO COM OS ECONOMISTAS

Se não é a oitava maravilha do mundo, pelo menos o texto foi o melhor que podia ser feito dentro de um acordo. O deputado Gerlén Diniz (PP) foi o único da bancada federal acreana a votar contra o novo pacote fiscal. É um direito inalienável ter o entendimento de que o projeto vai afundar o país, mas fico com os economistas de renome que pensam ao contrário. Mas política é assim mesmo, a beleza está no contraditório.

NÃO DUVIDO QUE SAIA

A se consumar na votação programada para hoje a quase certa aprovação do projeto que esvazia as atribuições do ministério do Meio Ambiente, deixando a ministra Marina Silva como a Rainha da Inglaterra, que está no poder mas não governa, não será surpresa se vier pedir demissão. Se isso ocorrer vai ser um baque internacional na imagem do país no campo ambientalista, já que é um retrocesso aos tempos do governo do Bolsonaro.

AMAZÔNIA LAJOTADA

Não me causa surpresa as declarações do senador Márcio Bittar (MDB) defendendo o fim da reserva legal para desmate na Amazônia (o que seria uma porteira aberta para a devastação) e que seja feita uma rodovia na reserva na Serra do Divisor. Para o Bittar, o cenário ideal que projeta é o da Amazônia toda lajotada para se andar de patins. Entre o canto dos pássaros na floresta, ele prefere com certeza, o som das motosserras derrubando as árvores.

JOGADOS AO DESPREZO

A Rádio Difusora Acreana não tem um quadro próprio de funcionários. A Fundação diz que não é problema dela. E a SECOM repete o refrão que o filho também não é seu. E os seus servidores continuam jogados ao desprezo, como se fossem párias.

CHAPA DO SONHO

A chapa do sonho da oposição ao prefeito Tião Bocalom é ver uma chapa montada para lhe enfrentar, tendo o Marcus Alexandre para prefeito e o Alysson Bestene (PP) de vice. Para o que pensam assim, sonhar não custa nada. E faz parte da série de boatos que costumam proliferar na pré-campanha eleitoral.

GANHAR VISIBILIDADE

A colocação do secretário Alysson Bestene para ser o coordenador da EXPOACRE, faz parte da estratégia de projetar a sua imagem na população, já que vai aparecer muito na mídia durante o período da Feira.

PERDE O ACRE

Caso seja mantida a perda da APEX na justiça pelo presidente Jorge Viana,

quem perde mais é o Acre. Muitas verbas que poderiam vir para os empreendedores acreanos, não virão.

TERMINAR EM NADA

Essa CPI do MST é um blefe, e irá terminar em nada. Nem CNPJ o movimento tem. Não acontecerá nenhuma sanção penal aos seus dirigentes, e o MST continuará com a sua sanha de invadir propriedades privadas, mesmo sendo produtivas.

TAREFA DIFÍCIL

Não sei nem quem será o candidato do prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, com quem não converso há muito tempo. Mas seja qual for o nome lançado por ele à sua sucessão, será um osso duro de roer.

MUITA IRRESPONSABILIDADE

Estavam parados e sem destinação no Ministério da Justiça, mais de 190 milhões de reais, no governo Bolsonaro. Foi preciso o ministro Flávio Dino assumir para começar a movimentar os recursos, dos quais 91 milhões foram destinados ao Acre para a pasta da Segurança. Se estavam parados era a mesma coisa que não ter os recursos.

PAPEL IMPORTANTE

O deputado Pedro Longo tem cumprido um papel importante para o governo do Gladson, nos debates nas comissões legislativas, dos projetos que são enviados. Sempre no diálogo.

CELEIRO DE IDEIAS

O agronegócio e a agricultura familiar tem que se modernizar para atingir uma maior produtividade. Por isso foi importante a ida do prefeito Mazinho ao Rondônia Rural Show, realizado em Ji-Paraná, na busca de novas práticas que possam ser aplicadas nos programas da prefeitura de Sena.

A CONVERSA É OUTRA

Nos dois primeiros governos do Lula, ele dava as cartas. Neste terceiro, ele virou refém do Congresso, onde não conseguiu até o momento formar uma maioria parlamentar confiável, mesmo distribuindo ministérios, cargos, e liberando emendas parlamentares. O protagonismo hoje é do Congresso.

UM BOM EXEMPLO

O exemplo mais recente é o esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, que deve ser aprovado hoje na Câmara Federal, voltando o esfacelamento que tinha acontecido no governo do Bolsonaro.

ASSUNTO SURRADO

Esse assunto do intercâmbio comercial entre o Acre e o Peru é mais velho que a Arca de Noé. E nunca vi sair nada além de meros protocolos de intenções. Quem sabe, desta vez, desse mato venha sair algum coelho.

DESTRUÍDO PELO BOLSONARO

A carreira política do Sérgio Moro, ela foi destruída no momento em que foi ser Ministro da Justiça do Bolsonaro. Se não tivesse feito essa porralouquice, talvez, fosse hoje presidente da República. Virou uma figura solitária e sem protagonismo no Senado.

ESTÁ FRITADO

Depois de conversar com algumas cabeças brancas do MDB, não me restou mais dúvida de que a candidatura a prefeito do deputado Emerson Jarude (MDB), foi fritada.

BOI VOA

As alianças que devem acontecer para a disputa da PMRB vai ser uma prova de que na política até o boi voa. Política é assim, adversários ontem, aliados hoje. Aguardem para ver um cenário em 2024, tido como antes inimaginável.

FRASE MARCANTE

“Sábio é o homem que chega a ter consciência da sua ignorância”. Barão de Itararé.