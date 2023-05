Maio Amarelo leva palestra educativa para mais de 100 crianças de escola em Brasiléia

Mais de cem crianças atentas em uma peça de teatro. Além da diversão, as crianças do primeiro ano da escola, Maria das Graças Rocha Rodrigues, estavam sendo preparadas para se tornarem futuros motoristas mais conscientes no trânsito.

A ação do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) faz parte da programação do Maio Amarelo, mês dedicado a promover a conscientização no trânsito.

A atividade, realizada na manhã desta terça-feira, 23, busca, desde cedo, fazer com que as crianças entendam que o trânsito é formado por condutores, sejam veículos ou bicicletas, e pedestres e que cada um tem um papel essencial para que os acidentes e mortes no trânsito diminuam cada dia mais.

“Sem dúvida que trazer informações dessas para os alunos faz com que eles aprendam a se comportar agora como pedestres e no futuro como condutores, que serão mais conscientes”, declara Erinaldo Gomes, diretor da escola.

A programação do Maio Amarelo, que começou nesta terça-feira, 23, e vai até a próxima sexta, dia 26, vai realizar atividades em seis escolas de Brasileia e Epitaciolândia. Cerca de mil alunos receberão orientação por meio de teatro e palestras educativas, além de blitzes nas principais ruas das duas cidades.

“A gente sabe que esse processo de formação das crianças é extremamente importante para termos futuros condutores que respeitem as leis de trânsito. Sabemos que a imprudência é um dos principais desafios que enfrentamos diariamente e a formação de uma geração futura que vai está dirigindo carros, pilotando motos e andando nas ruas pode fazer com que tenhamos um trânsito bem mais seguro”, declara Taynara Martins, presidente do Detran.

Fotos: Wesley Cardoso.