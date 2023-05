Calçadão Raimundo Escócio está em fase final de recuperação

Desde a última terça-feira, 16, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), vem realizando o processo de recuperação do calçadão Raimundo Escócio, no centro da capital.

De acordo com a entidade, está sendo realizado o serviço de recomposição do solo, iniciado com aplicação do material de solo argiloso, depois foram adicionados 15 centímetros de piçarra, e será posteriormente feito o preenchimento com resíduos de capa asfáltica.

O processo é necessário, após o local passar por mais uma erosão e desmoronamento do solo, em um dos setores comercial mais importante para a economia da cidade. Segundo o encarregado de obra, Milton Andrade, a ação feita de imediato, está em fase final.

“Primeiro fizemos uma recuperação do solo, causado pela erosão que houve no local, cedendo mais de 1 metro, devido à última cheia do Rio Acre. Inicialmente esperamos o solo estabilizar para podermos iniciar os trabalhos, primeiro aplicamos o solo argiloso, depois adicionamos 15 centímetros de piçarra e concluímos a compactação da base com resíduos de capa asfáltica para dar mais estabilidade ao solo”, destacou.