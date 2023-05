Michelle assegura que governo irá atuar pela segurança da população

A deputada Michelle Melo participou nesta sexta-feira, 19, com diversos representantes do Estado, do Seminário de Segurança Pública nas Fronteiras, realizado no município de Brasileia. Com a presença do ministro Flávio Dino, a parlamentar disse que o momento é de grandes avanços para toda a região e acredita em um futuro melhor e mais seguro para a população.

Entusiasmada, ela aponta que o debate realizado no local tornará ações concretas, com ampla atuação do governo contra a criminalidade, principalmente nas questões do tráfico de drogas, já que para ela, existe um terceiro poder instalado em toda a área acreana, que precisa ser combatido.

“Nós precisamos de fato reforçar essa atuação voltada à segurança pública de todo o Acre. Sabemos que existe aí um terceiro poder instalado no nosso Estado, na nossa capital e com toda certeza vamos tirar daqui bons encaminhamentos para a nossa segurança. O que o povo quer é que a política faça algo por eles, então estamos aqui para trabalhar e conseguir uma ação concreta para que os acreanos se sintam mais protegidos”, detalhou.

Durante o encontro, Flávio Dino informou que R$ 91 milhões serão disponibilizados para fortalecer a segurança pública do Acre e cobrou que a execução do projeto ocorresse de forma rápida e intensa. O ministro ainda defendeu que o presidente Lula tem o interesse de aumentar as forças federais na região de fronteira.