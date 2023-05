Homem chama outro para jogar sinuca e mata a vítima com facada no pescoço

Um bebê de dois meses e um idoso morreram no Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul, vítimas do vírus sincicial respiratório e por influenza B. As informações são do médico Rondney Brito, que atua na unidade hospitalar. Ele não precisou o dia das mortes ocorridas neste mês de maio.

A criança foi vítima do vírus sincicial, e segundo o médico outros 23 casos foram confirmados. Já o idoso faleceu com a influenza B.

“Só um caso da sincicial é considerado um surto e foram 23 casos”, cita o médico, recomendando cuidados para os pais.” Se a criança apresentar desconforto respiratório, um chiado, estiver sonolento, as narinas com movimento, não aceitando a alimentação, os pais devem buscar atendimento”, explicou ele citando que crianças e idosos são do grupo de risco da gripe.

6 crianças seguem internadas no Hospital do Juruá. Conforme o médico nos meses de maio e junho, sempre há muitos casos de síndrome respiratória aguda grave em Cruzeiro do Sul. Na primeira semana de maio, mais de 600 casos de gripe foram registrados em pacientes que procuraram as Unidades Básicas de Saúde, a Unidade de Pronto Atendimento- UPA e o Hospital do Juruá.