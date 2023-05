Em meio à surto de gripe, Rio Branco terá dia D de vacinação em 27 de maio

O agricultor José da Costa Azevedo, 53 anos, que morava no seringal Colibri, no final do Ramal Flaviano Melo, à margem do Rio Acre, está desaparecido há 10 dias após sair de casa em um barco com motor de rabeta com intuito de chegar a uma localidade próxima.

Além de não chegar ao destino desejado, não mais foi visto. Dois dias depois, seu barco foi encontrado preso em um balseiro no leito do manancial.

Dez dias depois, a família já perdeu a esperança de encontrá-lo com vida, e quase certos de que o mesmo morreu afogado. “Queríamos pelo menos encontrar o cadáver, para sepultá-lo. Essa dúvida é terrível”, comentou Neto Neri, filho do agricultor desaparecido. Se alguém tiver alguma informação que possa ajudar, basta ligar para o telefone celular 99210-5459.

Trabalhador e morando toda a vida no Seringal Colibri, José da Costa Azevedo era conhecido e querido por todos na região, especialmente por gostar de ajudar o próximo. Na noite do dia 7 de maio, um domingo, estava em casa ingerindo bebida alcoólica quando saiu afirmando que iria sair no barco e se deslocar a uma localidade próxima. Como não retornou, passou a ser motivo de preocupação e passou a ser procurado. Na manhã seguinte, seu barco foi encontrado preso em um balseiro. O motor estava ligado, o que indica que o mesmo tenha caído no leito do rio.

De acordo com o filho Neto Nery, depois de vários contatos, somente quarta-feira é que uma equipe do Corpo de Bombeiros apareceu no local para iniciar as buscas, concluídas no dia seguinte sem o resgate do cadáver ou localização da vítima. A família acredita que José Costa de Azevedo tenha morrido por afogamento, pelo menos é o que tudo indica.