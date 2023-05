Mulher é agredida a ripadas e terçadas e vai parar no Pronto-Socorro de Rio Branco

O governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, em parceria com a Prefeitura de Brasileia, Corpo de Bombeiros, Policia Militar, OCA, Turismo, DETRAN, e Secretaria da Mulher e Assistência Social e Direitos Humanos realiza nesta quinta-feira, 11, o Programa “Acre Pela Vida” – Alto Acre, Ação de Cidadania.

A atividade acontece na escola Élson Dias Dantas, bairro Leonardo Barbosa. Com atendimento básico de saúde, palestras, Emissão de Carteira de Identidade, registro civil, orientações jurídicas, apresentações culturais e outros serviços.

Participaram a prefeita Fernanda Hassem, Secretário adjunto de segurança pública do Acre, Evandro Bezerra, Coordenador estadual do projeto Acre Pela Vida, Coronel Atahualpa Ribera, autoridades do estado e município e a população em geral, que buscou os atendimentos.

O coordenador do Projeto Acre Pela Vida, Coronel Atahualpa Ribera, explica sobre o Projeto. “O Programa Acre Pela Vida está alocado dentro da secretaria de Segurança Pública. Estamos aqui tratando de prevenção, queremos mostrar para as crianças, adolescentes e as famílias novos caminhos, que existe outro mundo além daquela realidade que eles vivem dentro do bairro. Segurança Pública não é só viatura, policial armado. É muito mais do que isso, é dar a oportunidade para as pessoas mudarem de vida. Queremos agradecer a parceria do município de Brasiléia que veio com toda força para nos apoiar”, explicou.

Para o secretário adjunto de Segurança Pública do Estado, Evandro Bezerra, o programa é uma iniciativa do governador Gladson Cameli, que visa levar ações de segurança pública para toda a população do estado, principalmente as mais carentes.

A Prefeita Fernanda Hassem, que recepcionou a equipe do Estado e a comunidade, falou da importância da ação. “Há um mês fomos acometidos com uma cheia muito grande, onde quase 9 mil pessoas foram atingidas, e o Acre Pela Vida hoje vem como um renovo para nossa população, temos pessoas de vários bairros, da zona rural. Aqui temos hoje vários serviços sendo ofertados à nossa população, e aqui quero parabenizar o Governador Gladson Cameli pela realização do programa no Acre. A comunidade atendeu nosso chamado e compareceu. A parceria com o Governo tem dado muito certo, e que parabenizo as forças de segurança, que estão presentes aqui hoje nessa ação social tão importante”, disse a prefeita.