Inadimplência cresce 2,4% e atinge 12,7 mil micros e pequenas empresas no Acre

Desde setembro de 2022 a capital acreana conta com uma nova farmácia de manipulação, a Pharmapele. Uma franquia trazida para Rio Branco após uma experiência em Recife (PE), pouco antes da pandemia de Covid-19, vivida pela farmacêutica e administradora de empresas Lidiane Mascarenhas e seu esposo, que é engenheiro químico.

Daí em diante, a empresa vem atraindo clientes acreanos pela diversidade de produtos e serviços. Na capital do Acre, a empresa fica na Rua Francisco Mangabeira, nº 28, no bairro Bosque. A Pharmapele comercializa produtos de higienização, tratamento facial, rejuvenescedor, tratamento corporal e suplementos.

A farmácia de manipulação tem mais de 130 lojas em funcionamento no país, estando presente em 26 estados brasileiros. Os medicamentos e suplementos manipulados são entregues até no mesmo dia aos clientes ou no máximo em 24 horas.

“Já tinha em mente trazer essa empresa. Sempre tive a ideia de trazer essa franquia para Rio Branco. Estivemos em Recife, conhecemos e pensamos em trazer para cá”, explica Lidiane.

Após terminar a faculdade de Farmácia, ela relembra que não tinha um rumo definido para seguir na área, até pensar em montar algum tipo de negócio. ”Já vinha de muito antes a ideia de montar uma empresa, alguma coisa nesse sentido. E aí surgiu a oportunidade de buscar essa franquia”, destaca Mascarenhas.

A Pharmapele é conhecida nacionalmente por um grande diferencial, onde todos os produtos têm selo de qualidade e autenticidade. “A gente preza muito pelo bem-estar dos clientes. Os funcionários são todos treinados pela franquia e fazem treinamento periodicamente para estarem atualizados”, conta a farmacêutica.

A franquia possui manipulados e produtos prontos da própria marca. “Manipulamos hormônios, fitoterápicos, pré-treinos, que vendemos muito e são muito bons”, comenta a empresária. Esta é a primeira unidade da Pharmapele em Rio Branco. “Pretendemos expandir o negócio e abrir lojas em mais lugares. Conheço franqueados que tem até 7 lojas de tão boa que a franquia é”, afirma Lidiane.

Pela primeira vez trabalhando no ramo, a farmacêutica diz estar se surpreendendo positivamente a cada dia. “Estamos adorando. É um mercado que acaba ajudando as pessoas. Com nosso conhecimento, acabamos ajudando também”.

Em Rio Branco, a Pharmapele tem cinco colaboradores, incluindo farmacêuticas, estudantes de farmácia e técnicas de laboratório. “Não vejo dificuldade em trabalhar com esse mercado no Acre. A área de medicamentos está crescendo, evoluindo e tende a crescer mais 30% até final do ano, então não temos dificuldade, o mercado é bom”, declara Lidiane.

Entre os produtos preferidos dos clientes na capital acreana, os três mais vendidos são o colágeno, pré-treino e os produtos diversos referentes a skin care, que são os cuidados com a pele e a beleza em geral. A loja possui um espaço especialmente para os clientes poderem testar esses produtos na pele, antes de comprar.

A empresária acredita que a Pharmapele é um mercado promissor. “Fizemos uma pesquisa e chegamos a conclusão de que ainda tem espaço para muitas farmácias na cidade e a tendência é melhorar cada vez mais. Estivemos no congresso da franquia e estamos trazendo muitas novidades, muito produto bom que está chegando no mercado. O objetivo é melhorar para atender cada vez melhor nossos clientes”, finaliza Lidiane.