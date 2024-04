Crianças homenageiam promotores de justiça no aniversário de Tarauacá

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Durante o desfile cívico realizado em comemoração aos 111 anos de Tarauacá, dois promotores de justiça do Ministério Público do Acre (MPAC) foram homenageados por duas crianças. O post foi publicado nesta quinta-feira (25), no instagram do MPAC, com a seguinte mensagem: “alerta de fofura”.

Os dois alunos da escola municipal Donizete Mota, desfilaram vestidos de promotores de justiça do Acre, Washington Guedes e Lucas Iwakami foram representados pelas crianças no desfile.

Em um dos comentários da postagem, uma internauta escreveu: “Tudo foi preparado com muito amor, gratidão e admiração pelo trabalho prestado à nossa sociedade”.