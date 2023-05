Ex-jogador será julgado acusado de matar homem que espancou mulher em bar no Acre

A juíza Luana Cláudia de Albuquerque Campos, da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco, decidiu que o ex-jogador de futebol Jean Vieira Carneiro, que está em liberdade, deverá ser julgado pelo Conselho de Sentença acusado de homicídio qualificado. Ele é acusado pelo assassinato de Bruno Cavalcante de Lima, o “Brunão”, de 27 anos, crime ocorrido em 2020.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, na madrugada do dia 20 de dezembro de 2020, “Brunão” estava em um bar na Avenida Dr. Mário Maia, no bairro Defesa Civil, parte alta de Rio Branco, quando se desentendeu com a esposa, a qual espancou com violência diante de várias testemunhas.

Jean Carneiro estava sentado em uma das mesas e ficou revoltado com a covardia de “Brunão” e tentou argumentar com o mesmo. Ocorreu uma breve discussão, quando o ex-jogador de futebol pegou uma faca e atingiu o outro cinco vezes, causando a morte antes que a vítima fosse socorrida por uma equipe do SAMU. Jean se apresentou dois dias depois na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e como escapou do flagrante, foi liberado após o depoimento.