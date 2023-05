Reconduzido à presidência do PSD, Petecão lamenta: “não temos governo, nem prefeitura”

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

Em evento no fim da tarde de hoje, 5, o deputado federal Roberto Duarte foi aclamado presidente do Republicanos no Acre, e Antônia Lúcia a coordenadora estadual das mulheres no partido. A cerimônia aconteceu no Afa Jardim contou com a presença do Presidente Nacional do Republicanos e Presidente da Câmara Federal em exercício, deputado federal Marcos Pereira (Republicanos – SP).

Na cerimônia, o deputado federal Roberto Duarte foi empossado na presidência estadual do partido. “Estou motivado para tornar maior o Republicanos e juntos fazermos história para o bem das pessoas, essa é a política que está no sangue do Republicanos”.

O presidente Nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, agradeceu ao trabalho do ex-presidente do Republicanos no Acre, João Paulo Bittar, e disse que espera de Roberto Duarte uma gestão tão séria quanto seu mandato. Segundo Marcos Pereira, o partido tem o desafio de incluir o Republicanos no Guinnes Book como partido com mais mulheres do mundo.

Foto: Sérgio Vale/ac24horas