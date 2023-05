Gari é ferido com um tiro na Cidade do Povo ao sair para trabalhar

O gari Manoel Messias Araújo Bezerra, 46 anos, foi ferido com um tiro em via pública na madrugada desta terça-feira, 2, durante um ataque de membros de uma facção na rua Franco Silva, na Cidade do Povo, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Manoel saiu de casa com destino ao seu trabalho e enquanto aguardava o carro da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade – SMCCI, o pegar para iniciar os serviços, um amigo se aproximou e começou a conversar com o gari. Dois criminosos não identificados se aproximaram em uma motocicleta de cor vermelha e o passageiro em posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros na direção das vítimas. Manoel Messias foi atingido com um tiro no braço esquerdo e para não morrer ainda conseguiu correr e pedir ajuda em uma residência. O amigo de Manoel saiu ileso durante o ataque dos criminosos. Após a ação os faccionados fugiram do local.

A Polícia Militar chegou a informar a reportagem do ac24horas, que o Gari não tem envolvimento com facções e que os tiros eram para atingir o amigo de Manoel.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam Manoel ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiverem no local, colheram as características dos criminosos e da motocicleta e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

O caso segue sob investigação dos Agente de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) depois ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).