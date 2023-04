Derrota do governo na guerra da comunicação

Já se discute candidaturas ao governo, mesmo a eleição só sendo em 2026. Não se sabe nem quem estará vivo até lá. Mas, o acreano é assim mesmo, emenda uma eleição após a outra. Jorge Viana (PT), Alan Rick (UB), Márcio Bittar (UB) e Mailza Gomes (PP) são os nomes que começam a aparecer nas discussões políticas. Com o Gladson fora da disputa, será natural que novos nomes venham a surgir até 2026. Dizer hoje quem é favorito ou não é como prever onde vai cair o próximo raio. Mas essa discussão antecipada é normal para ir afunilando sobre quem vai polarizar a disputa do governo na próxima eleição.

COMPROMISSO COM O GLADSON

Perguntada por um jornalista amigo sobre quem apoiará em 2024 para a PMRB, a vice-governadora Mailza Gomes declarou que não tratou disso com ninguém, e que seu compromisso é só com o governador Gladson.

QUATRO PAREDES

O deputado Marcus Cavalcante me disse ontem que o nome do candidato a prefeito de Feijó que vai apoiar, somente será anunciado pelo seu grupo no próximo ano. Não quer antecipar o debate.

EM QUALQUER SITUAÇÃO

Seja em qualquer situação. Como candidata a prefeita de Rio Branco ou como apoiadora, a deputada federal Socorro Neri (PP) será protagonista na eleição para a prefeitura da capital.

NENHUM SE NOTABILIZOU

Entre os atuais vereadores da capital, nenhum conseguiu se sobressair ao ponto de vir a ser candidato a prefeito da capital, com uma candidatura que seja competitiva.

PONTO A FAVOR

A escolha do jogador de Voleibol Carlão, campeão olímpico, tem um ponto a favor além da qualificação: não foi indicado por político e entra livre para montar uma boa equipe de assessores. É da cota do Gladson.

NÃO PASSA

Política não é imutável, alguém já disse que muda como as nuvens. Mas hoje não passa pela cabeça do deputado Nicolau Junior (PP) apoiar a reeleição do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha. Pode ser que mude.

NO MESMO BARCO

O PT e o PCdoB terão o mesmo candidato a prefeito de Mâncio Lima, no próximo ano. A eleição terá uma situação inusitada, com os irmãos, o ex-deputado Jonas Lima (PT) e o prefeito Isaac Lima (PP), em palanques diferentes.

NÃO FICA FORA

Não se sabe como vai atuar, mas é natural que o Jorge Viana – o mais votado da oposição na eleição passada – tenha participação ativa na campanha para a prefeitura da capital, em 2024. Não será candidato a prefeito, mas será um protagonista nos bastidores da disputa da PMRB.

NA POLÍTICA SE ESCOLHE LADO

A troca de argumentos políticos pelo rompimento entre o prefeito Tião Bocalom e o senador Sérgio Petecão (PSD), estava dentro da normalidade. Desmedida foi a intervenção do chefe de gabinete da PMRB, Artur, em atacar o Petecão para se mostrar fiel ao chefe. E, com um argumento tosco, ser o Petecão de “esquerda”. Além de não ser de esquerda, qual o problema se assim fosse o Petecão? Qual o problema de alguém ser de direita? Qual o problema de ser um político de centro? Qual o problema de ser comunista? Cada um escolhe a sua ideologia que entender, estamos numa democracia. O Petecão de fato participou dos governos do PT, isso é verdade. Mas, o Tião Bocalom não foi secretário de Agricultura, no governo do petista Jorge Viana? O Gladson não esteve nos governos do PT? O vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, Henrique Afonso, irmão do Artur, não é de esquerda? O mundo acabou por causa disso? Na política, ou se tem argumentos fortes para entrar numa discussão, ou então é melhor ficar calado. Querer transformar um rompimento político numa guerra santa, é algo sem sentido e raso.

TERMINAR NA JUSTIÇA

O que era para ser mais uma mera discussão política vai para o campo da justiça com acusação pelo Petecão de assédio moral, contra o chefe de gabinete do Boca, Artur Neto.

FAZ PARTE DA POLÍTICA

Não se pode, é querer transformar o fim de uma parceria política numa faixa de Gaza.Quando uma aliança acaba, vai cada um para o seu lado e fim de papo. Quanto as trocas em cargos na PMRB, é normal, cargo de confiança não é definitivo. É transitório. Até o Petecão não fez disso um cavalo de batalha. Se governa com quem se quer.

SERVIU PARA SEPARAR

Um ponto foi positivo para o senador Sérgio Petecão (PSD), neste rompimento com o prefeito Bocalom: separou os que são leais dos desleais.

FACILITOU A CHAPA

Com a separação de quem é leal e de quem não foi leal ao senador Petecão (PSD), vai facilitar ao presidente do diretório municipal, deputado Eduardo Ribeiro (PSD), montar uma chapa para vereador, com nomes afinados com o partido.

IMPORTANTE NO PROCESSO

Ainda que não seja candidato a prefeito de Rio Branco, o ex-deputado Ney Amorim (PODEMOS) pode ser um bom aliado, teve boa votação na capital, na eleição para o Senado.

TUDO QUE NÃO SE DEVE FAZER

O governador Gladson fez tudo o que se faz na política para perder uma eleição. E ganhou a reeleição. E, se tivesse eleição hoje, ganharia de novo. Essa observação foi feita ontem por um adversário do Gladson. No que concordo.

FORA DO CENÁRIO

O professor Minoru Kinpara, que bateu na trave em várias eleições majoritárias, deverá estar fora do cenário para a disputa da PMRB. O PSDB, seu partido, está esfacelado.

TAREFA DURA

Para um amigo adversário da prefeita Fernanda Hassem e do irmão e deputado Tadeu Hassem (Republicanos), seja qual for o candidato do grupo a prefeito de Brasiléia será forte, porque os irmãos Hassem sabem fazer política. As últimas eleições mostraram isso.

NADA A VER

Não tenho nenhuma ligação política com o deputado federal Gérlen Diniz (PP), mas lhe acusar de cometer ilegalidade com base em que os órgãos estaduais sob sua órbita compram combustível superfaturado em Sena Madureira, é uma acusação vazia.Quem licita é o estado, e se o estado licitou com preço superfaturado, é assunto para o MP ir para cima do estado. E deve ir. Ponto.

SAINDO BEM

Quem está se saindo bem como estreante na política, é o deputado Eduardo Ribeiro (PSD),que pode alargar seu caminho para novos desafios nas próximas eleições.

AVANÇO CONTRA O CRIME

A aprovação na Câmara Federal do projeto que pune a propagação de fake news, foi uma vitória contra o crime cibernético. Deve passar mais folgado ainda no Senado.

NO SEU DEVIDO LUGAR

A NOTA do diretório municipal do MDB, sobre declarações de filiados, foi curta e grossa, como deve ser: – Só quem fala pelo partido é a Executiva do partido.

LÍDER DE FATO

A líder de direito do governo na ALEAC, é a deputada Michelle Melo (PDT). Mas, o líder de fato, que articula nos bastidores e faz as grandes defesas do governo é o deputado Pedro Longo (PDT), que tem o perfil para quem ocupa o espinhoso cargo. E tudo sem estridência.

ESTÁ CONVENCIDO

O BLOG tem a informação de boa fonte de que o Marcus Alexandre não volta para o PT, a quem sacrificou o mandato de deputado estadual saindo para vice na última eleição. A tendência é a de se filiar no PSD. O PT está convencido disso.

CAMPO ABERTO

Como o governador Gladson Cameli não poderá disputar mais um mandato, o campo para o aparecimento de várias candidaturas estará aberto. Inclusive, para nomes que não estão sendo falados no momento. É cedo para projeções.

FALTA DE RESPEITO

Justa a indignação do deputado Clodoaldo Rodrigues (Republicanos) com o descaso da GOL com a população do Juruá. Além do alto preço da passagem, vôos são cancelados sem aviso. A indignação do parlamentar é a mesma dos moradores de CZS.

FRASE MARCANTE

“Sou reacionário. Minha reação é contra tudo que não presta”. Nelson Rodrigues, dramaturgo.