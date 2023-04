Idoso acusado de estupro no Acre é preso trabalhando em fazenda de Rondônia

O operador de máquinas pesadas Elizeu Macedo da Silva, de 66 anos, permanecia até a manhã desta quarta-feira, 26, preso no 9º Distrito Policial de Extrema, no Estado de Rondônia. Acusado de estupro de vulnerável e com prisão preventiva decretada pela justiça do Acre, aguarda o momento de ser trazido para Rio Branco, e ser recolhido à Unidade de Recuperação Social. Elizeu foi preso enquanto trabalhava numa fazenda do estado vizinho.

De acordo com as informações, policiais lotados no 9º Batalhão da Polícia Militar, sediado no Distrito de Vista Alegre, na Ponta do Abunã, foram avisados de que um homem acusado de estupro de vulnerável e foragido da justiça do Acre estaria trabalhando numa fazenda do km 28 do Ramal do Boi, cerca de 40 quilômetros de sede do distrito.

Na manhã dessa terça-feira, 25, os policiais militares se deslocaram para a propriedade rural indicada em chegaram no exato momento em que o foragido trabalhava operando um trator. Os militares tiveram que usar de força moderada, já que Elizeu esboçou reação ao receber a ordem de prisão. Ele foi levado direto para uma das celas do 9º Distrito Policial, no Distrito de Extrema, onde aguarda Policiais Civis do Acre escoltá-lo a Rio Branco.