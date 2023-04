“Vivemos refém dessa empresa”, diz Barbary, sobre descaso da Gol

O repúdio do parlamentar acreano, diante da empresa Gol Linhas Aéreas, se evidenciou diante do descaso com os passageiros, em decorrência do cancelamento de voos partindo de Cruzeiro do Sul, com escala em Rio Branco e Brasília por dois dias consecutivos, devido as condições meteorológicas, desfavoráveis para aterrissagem e decolagem.

Segundo Barbary, o cancelamento é plenamente aceitável, uma vez que trata-se de uma medida de segurança. Mas, diante disso, segundo ele, a empresa tem por obrigação apresentar uma solução imediata aos passageiros.

“Sabemos que por questão de segurança, a empresa age com responsabilidade suspendendo os voos. Porém é preciso que apresente alguma solução eficaz, disponibilizando um voo extra no período do dia, quando as condições de operacionalização apresentam segurança aos tripulantes e passageiros. Informar que remarcará conforme planejamento de rota, ou pior ainda, nem mesmo se pronunciar oficialmente a respeito do ocorrido, é não respeitar o direito do consumidor. São pessoas que necessitam viajar por compromissos fora da região, sem contar os muitos pacientes que fazem tratamento médico via TFD, fora do Estado. Isso é inaceitável, tenho orientado os passageiros e até mesmo o Governo do Acre a tomarem medidas judiciais, diante do fato”, argumentou Barbary, ao também mencionar que ele, juntamente com a Bancada Acreana, por diversas vezes já discutiu com a empresa aérea sobre as altas tarifas cobradas, bem como os horários inadequados das rotas comerciais estabelecidas na região.

“Manter os passageiros informados sobre a previsibilidade ou possível solução para o problema é o mínimo que esperamos da empresa. Mas, infelizmente no Juruá, vivemos refém de uma empresa aérea que não tem o mínimo de respeito e comprometimento para com os usuários dos serviços . A empresa nunca nos dá uma resposta plausível. Chega de só reclamarmos sem resultado. Chegou a hora de agir com a força da Lei”, finalizou.

O avião da Gol Linhas Aéreas, que saiu de Rio Branco e tentou pousar por volta de uma hora da manhã desta terça-feira, 25, em Cruzeiro do Sul, mas não conseguiu por causa da neblina, arremeteu e teve que retornar para a capital. Na noite anterior, a aeronave, com o mesmo destino, nem decolou de Rio Branco por causa da névoa na cidade vizinha.