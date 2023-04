Humaitá vence Atlético e vira líder do estadual; Assemurb ganha do São Raimundo

Em um jogo muito equilibrado na noite deste sábado, 22, no estádio Florestão, Humaitá e Atlético Acreano fizeram a abertura da terceira rodada do 2º turno do Campeonato Estadual 2023.

A partida, considerada uma decisão pelas duas equipes, foi muita disputada desde o início e o atual campeão acreano venceu por 1 a 0 com gol de Fernandinho aos 2 minutos do segundo tempo. O Atlético pressionou durante toda a partida e chegou a ter várias chances de gol, mas não conseguiu o empate.

Com o resultado, o Tourão de Porto Acre assume a liderança do estadual com 7 pontos, mas pode ser superado pelo Rio Branco que joga neste domingo. Já o Galo Carijó vê as chances de títulos ficarem bem distantes após mais uma derrota e ter estacionado nos 3 pontos.

A terceira rodada tem seu encerramento hoje com duas partidas. Rio Branco e Independência fazem o clássico a partir das 15 horas. Na sequência, Galvez e São Francisco entram em campo.

Os ingressos estarão à disposição do torcedor cerca de duas horas antes da partida na bilheteria do Florestão e custam R$ 20 inteiro e R$ 10 a meia entrada.

Assemurb vence pelo Brasileiro Feminino A3

Quem também entrou em campo ontem à tarde no Florestão foi a equipe da Assemurb, representante do Acre no Campeonato Brasileiro Feminino A3.

As meninas do time acreano fizeram bonito e venceram por 3 a 1 o São Raimundo de Roraima. Os gols foram marcados por Jaque (2) e Thayla. Samira marcou de pênalti para a equipe roraimense.

O jogo de volta acontece no próximo domingo, 39, no estádio Canarinho em Boa Vista. A Assemurb pode perder até por um gol de diferença que se classifica para a próxima fase. Derrota por dois gols de diferença, decisão nos pênaltis. Para se classificar direto, o São Raimundo precisa vencer por 3 ou mais gols de vantagem.

Crédito da foto: Manoel Façanha