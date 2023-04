Em assalto, colono manda bandido trabalhar e é ferido com facada nas costas

Joendeson Meira Dias, de 29 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio após ter sua residência invadida e ser ferido com um tiro na madrugada deste sábado, 22. O crime aconteceu na quadra C, nas proximidades do Colégio Militar, no conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Joendeson estava em casa com sua esposa, seu filho autista e um amigo, quando homens encapuzados invadiram a residência e em posse de uma arma de fogo efetuaram vários tiros. Joendeson foi atingido com um tiro nas costas, já sua esposa que no momento do ataque, se escondeu com seu filho no quarto, juntamente com o amigo. Após a ação os criminosos fugiram do local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, Joendeson recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local e após colher as características da dupla fez patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram foram encontrados.

O caso será investigado pela Polícia Civil.