Acusado de matar pastor na Transacreana deverá ser julgado por Júri Popular

A Juíza Luana Cláudia de Albuquerque Campos, da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco, deverá aguardar o resultado final do exame de sanidade mental do réu Luiz Nicácio de Souza, de 64 anos, para saber se o idoso vai ou não ser julgado pelo Tribunal do Júri, pelo crime de homicídio qualificado. Ele responde processo por ter matado a pauladas o morador de rua Felipe da Silva Oliveira, de 18 anos, em fevereiro de 2023, na Rua Minas Gerais, no bairro do Preventório. O idoso foi interrogado nesta quarta-feira, 19, durante a audiência de instrução e julgamento.

Felipe de Oliveira, que era morador de rua, estava dormindo numa parada de ônibus quando foi surpreendido pelo idoso, que o agrediu com um pedaço de madeira. Atingido em cheio na cabeça, o rapaz morreu no local. O acusado ainda tentou matar um irmão da vítima, que também dormia no mesmo local.

O crime foi todo filmado por câmeras de monitoramento da região, o que facilitou o trabalho da polícia, que logo prendeu o acusado. Luiz Nicácio disse ter agido por vingança, já que Felipe e o irmão tinham o agredido no dia interior. No mesmo dia, ele foi levado do presídio para o Hospital de Saúde Mental de Rio Branco, onde passou por um certo período até ser mandado de volta. Durante o processo, a defesa pediu que o idoso fosse submetido a um exame de sanidade mental, cujo resultado ainda não é conhecido.

Durante a audiência de instrução e julgamento realizada hoje na 1ª Vara do Tribunal do Júri, a Juíza interrogou as testemunhas e o acusado, cujos depoimentos foram gravados no sistema audiovisual. “Aguarde-se a conclusão do incidente de sanidade mental do acusado, devendo a secretaria cumprir integralmente o determinado nas fls. 283 a 283, bem como manter imediato contato com o setor psiquiátrico do IML, a fim de averiguar se já está agendada a data para a perícia, e da necessidade de encaminhamento de algum documento”, concluiu Luana Cláudia.