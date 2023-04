Com maioria dos ramais em situação critica, prefeitura anuncia obras após período de chuvas

Nesta segunda-feira, 17, o ac24horas mostrou a situação do Ramal do Pastor, localizado na região do Benfica, onde os moradores sofrem com as condições de trafegabilidade. Com as chuvas de domingo, diversos carros ficaram atolados no local.

A Prefeitura de Rio Branco declarou que se prepara para a chegada do verão amazônico e começa a planejar obras de recuperação dos ramais. Na tarde desta segunda-feira, o secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Rio Branco, Cid Ferreira e o secretário de Agropecuária Eracides Caetano se reuniram com o diretor-presidente do Deracre, Sócrates Guimarães, para definir os serviços em parceria.

“Esse é um prisma de uma administração, porque as atribuições do Estado e da prefeitura, no momento em que a gente consegue se unir, executar e atender à população, só quem ganha é a cidade, tanto urbana quanto rural”, destacou Cid Ferreira.

Ao todo, serão 50 ramais que receberão serviços de drenagem, raspagem, piçarramento e construção de pontes. O programa visa recuperar 30 quilômetros de trecho e irá beneficiar mais de 40 mil famílias.

De acordo com o secretário da Seagro Eracides Caetano este ano a prefeitura irá trabalhar também com piçarramento.

“A gente tem muitos polos, muitos produtores no entorno de Rio Branco. São mais ou menos 40 mil famílias. A gente quer deixar esse pessoal ir e vir, porque esse é um direito deles, porque quando chega no inverno tem lugar que não passa nem caminhonete”, informou Eracides.

Os serviços serão executados na regional conhecida como Cinturão Verde, que contempla quatro polos agrícolas: Geraldo Fleming, Moreno Maia, Belo Jardim 1, 2, 3 e Catuaba. As obras que serão feitas com recursos próprios da prefeitura estão previstas para começar em maio e serão executadas durante os quatro meses de verão. Duas frentes de trabalho estarão envolvidas nesse processo de recuperação dos ramais.

O diretor-presidente do Deracre diz que a parceria na divisão de tarefas com a prefeitura irá garantir mais agilidade e qualidade nos serviços.

“Nós estamos discutindo aqui um raio de 30 quilômetros em torno de Rio Branco, que ficaria a cargo da prefeitura e dos 31 quilômetros para frente seria a cargo do Deracre. Por exemplo da Transacreana até o quilômetro 31, o que tivesse de ramal seria a prefeitura, passou esses 31 quilômetros até o Capela, Itamaraty que são bairros mais distantes, ficaria a cargo do Deracre”, explicou o diretor.

O secretário municipal de Agropecuária destacou ainda que o programa de recuperação dos ramais é de grande importância para a população local, especialmente para os produtores rurais que dependem das estradas para transportar seus produtos até a cidade.

“O Tião Bocalom gosta muito de incentivar a produção e ele vai querer fazer o melhor para esse pessoal, para eles continuarem e não desanimar de produzir. Desde que eu cheguei aqui, a preocupação do prefeito é com o pequeno produtor.”

Com essas obras, a Prefeitura de Rio Branco mostra seu compromisso em melhorar a infraestrutura da cidade e garantir o bem-estar dos moradores.

“Vamos agora marcar uma visita aos locais que deverão receber as melhorias dos trabalhos que serão feitos, tanto pelo Deracre, quanto pela prefeitura e eu tenho certeza que essa é a intenção do prefeito Bocalom, em conjunto com o governo do Estado para atender a população”, concluiu Cid Ferreira.

Crédito da foto: Val Fernandes/PMRB.