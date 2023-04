Acre tem terça-feira quente, mas com chuvas passageiras, aponta previsão

Para coletar a informação ainda não captada no âmbito do Censo Demográfico 2022, o IBGE promoveu, no sábado passado (15), a Ação de Mobilização do Censo em Áreas de Alta Renda – Condomínios no Mapa. Equipes de recenseadores e servidores do Instituto participaram de eventos de conscientização Brasil afora, em 18 Estados da Federação, incluindo o Acre.

As cidades em que houve mobilização Condomínios no Mapa foram: Rio Branco, Macapá (AP), Fortaleza (CE), Vitória (ES), Rio Verde (GO), São Luís (MA), Cuiabá (MT), Campo Grande (MS), Belém (PA), Maringá (PR), Recife (PE), Teresina (PI), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Boa Vista (RR), São Paulo (SP), Aracaju (SE) e Palmas (TO). O município de Palhoça, na Região Metropolitana de Florianópolis (SC), fará ação nesta quarta-feira (19), enquanto Brasília já realizou no dia 13.

Para tentar diminuir o índice de não resposta ao Censo, outras medidas também foram adotadas, junto às administrações dos condomínios.