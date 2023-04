Usuário de droga é morto enquanto dormia na carroceria de carro

Aos 56 anos de idade, o professor Manoel Lima, ex- presidente da Central Única dos Trabalhadores – CUT – no Acre e do Sindicato dos Trabalhadores em Educação – SINTEAC – anunciou neste domingo, 16, a sua renúncia ao cargo de vice-presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) do Acre e o seu pedido de desfiliação da sigla partidária.

Em carta aberta em que faz um relato emocionado sobre a sua trajetória no movimento social iniciada aos 14 anos de idade e que durou 32 anos, ele diz que a decisão aconteceu em comum entendimento com a sua família diante de novos desafios que a vida lhe apresenta.

“Sinto que é chegado o momento de me afastar dos quadros do PT. Aos amigos que ficam, desejo muita sabedoria na condução do PT para que esse partido, fundado pela força da mão de obra operária deste país, continue sendo um instrumento de luta a favor dos mais necessitados”, acrescenta o agora ex-militante na carta.

No comunicado, Manoel Lima diz que que sempre foi um militante de esquerda filiado ao Partido dos Trabalhadores e que sempre defendeu o projeto esquerdista no Acre e no Brasil, destacando que sempre prezou por sua autonomia e liberdade, nunca ficando calado mesmo quando tinha que enfrentar governos que ajudou a eleger.

“Mas, de uns tempos desses para cá, comecei a perguntar para mim mesmo o que está acontecendo que já não me sinto mais acolhido e nem querido dentro do PT. Mesmo tendo muitos amigos e uma história de vida nesse partido, já não me sinto mais em casa”, ele afirma na carta.

Além de presidente da CUT no Acre e do SINTEAC, Manoel Lima também foi dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Branco e participou da fundação do Sindicato dos Extrativistas e Trabalhadores Assemelhados de Rio Branco – SINPASA – e do resgate da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Acre – FETACRE.

Ao ac24horas, Manoel Lima disse que não tem projeto de filiação em outro partido.