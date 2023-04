Mulher leva tiro na cabeça ao ficar na porta de casa na capital

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, garantiu neste domingo, 16, que todas as famílias que tiveram suas casas desmoronadas na madrugada de hoje no beco Beira Rio, no Cidade Nova, terão acesso ao aluguel social e a um novo imóvel no programa 1.001 Dignidades.

“Estou assegurando a todos os moradores das casas que caíram ou foram condenadas pela Defesa Civil, na Cidade Nova. Nosso compromisso é cuidar de gente!”, informou.

Ao menos seis casas ficaram desmoronadas após a segunda maior enchente do Rio Acre e as chuvas que duraram toda a madrugada e parte da manhã deste domingo. As famílias que estavam no local foram levadas para o abrigo no Parque de Exposições.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, aproximadamente 80 famílias ainda estão abrigadas no parque. “A atenção está totalmente no socorro dessas pessoas. Os perigos pós-cheia nesses locais é um fato, por isso a Defesa civil orienta que ainda não é seguro o retorno de algumas famílias que muitas vezes insistem em voltar a residir nesses locais. O momento requer atenção”, declarou o coordenador tenente-coronel Cláudio Falcão.