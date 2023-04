“Não tenho mais para onde voltar”, diz acreana que teve casa arrastada pelas enchentes

O videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, mostra o retorno das famílias atingidas pelas cheias do Rio Acre e Igarapés na capital, para suas residências. Mesmo com a atualização, após algumas terem passado mais de 10 dias longe do aconchego do lar, muitas ainda não tem para onde ir.

Como é o caso de Rosimar, que mora no bairro Belo Jardim I. A acreana já passou por várias alagações, mas dessa vez a situação foi devastadora. A residência foi levada pelas águas e ela, os filhos e o marido conseguiram escapar por cima da laje.

“É deprimente. A gente fica muito triste, porque queremos voltar para o nosso lugar, mas não temos mais para onde ir. Não tem nem mais onde construir, porque a terra está cedendo”, declarou.

A moradia foi tomada por lama e todos os bens materiais foram perdidos. A mulher e suas 5 crianças conseguiram por meio da prefeitura o aluguel social, mas necessita de ajuda para recomeçar.

O local é um completo cenário de guerra, assim como em outras localidades. No Taquari, o comerciante Josi buscava algo que pudesse ser salvo em sua oficina. Ainda no mesmo bairro, Kennedy conversa com famílias que não saíram das casas, mesmo quando tudo estava completamente inundado.

“Não saímos, ficamos aqui. Muitas pessoas nos ajudaram, passavam dando marmita, água e outras coisas. Nós não saímos porque não tinha outro lugar para ir”, informou Renata.

Veja o vídeo: