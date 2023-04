Apagão atinge Rio Branco e outros municípios do Acre; Energisa investiga causa

O acusado de matar o gamer Carlos Antônio Coutinho de Souza em novembro de 2021, foi condenado a 12 anos de prisão em regime inicial fechado, durante júri popular realizado na última segunda-feira, 10, na 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco.

Denunciado pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, Evan Cley Gomes da Rocha teria matado a vítima a golpes de facada em uma emboscada, nas imediações do Ramal da Castanheira, movido pelo “motivo torpe de ciúme”, pois teria descoberto que durante término com a namorada, esta mantivera breve relacionamento com digital influencer do jogo eletrônico Free Fire. Ele retornava para casa após sair do trabalho, foi atingido no pescoço e morreu durante atendimento médico no Pronto-Socorro.

A sentença, da juíza de Direito titular da unidade judiciária Luana Campos, ainda está aguardando publicação no Diário Eletrônico da Justiça. Foi proferida após os jurados do Conselho considerarem o indiciado culpado pela prática delitiva narrada na denúncia criminal, reconhecendo, ainda, a incidência das qualificadoras de motivo torpe e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima.

A magistrada também assinalou na sentença a promissora carreira de gamer que a vítima havia iniciado pouco antes de ter a vida brutalmente assassinada pelo denunciado, tendo, inclusive, despontado em campeonatos nacionais de e-Sports, o que gerou comoção social à época.

“A vítima era gamer e influenciador, estava com a carreira em ascensão. Pouco tempo antes de sua morte, havia assinado contrato para a participação de campeonatos relacionados ao jogo Free Fire (tipo de Battle Royale), modalidade que jogava e pela qual estava tornando-se conhecido, inclusive nacionalmente, tendo a sua morte causado grande comoção no meio”, destaca o decreto condenatório.