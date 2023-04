Acusado de matar influenciador gamer por ciúmes da namorada é condenado a 12 anos

O presidiário Eronilson da Silva Gomes, de 39 anos, que está preso na Unidade de Recuperação Social Dr. Francisco d’Oliveira Conde, deverá ser julgado pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri de Rio Branco. Ele é acusado de matar Jacineide Ferreira Lima com 20 facadas após a mulher se recusar a fazer sexo com o mesmo.

Após meses de investigações, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) descobriu o paradeiro do assassino, que foi preso no dia 29 de junho de 2022, numa área de difícil acesso na zona rural de Boca do Acre. Agora, ele deverá enfrentar o Tribunal do Júri Popular, faltando apenas marcar a data do julgamento.

O crime aconteceu em 23 de dezembro de 2021. Jacineide trabalhava como faxineira e recebeu a ligação de uma cliente pedindo que a mesma fizesse uma faxina em sua casa no bairro Raimundo Melo. Para cortar caminho e chegar mais rápido, ela resolveu entrar em um beco deserto, quando foi atacada por Eronilson, que aparentemente estava sob efeito de drogas.

Sob ameaças de uma faca, ela foi obrigada seguir o homem até um local afastado e tirar as roupas. Como a trabalhadora não aceitou manter relação sexual com o suspeito, Eronilson a matou com 20 facadas. O cadáver foi localizado por moradores após o acusado fugir da cidade.