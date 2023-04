Ponte Metálica vai precisar passar por nova avaliação e não tem data para ser liberada

Faz 11 dias que as águas do Rio Acre estão acima da cota de transbordamento e ameaçando milhares de moradores em mais de 40 bairros na capital acreana. Desde a madrugada do dia 23 de março, pessoas que residem nas proximidades de igarapés e do manancial que percorre ao menos seis cidades, temem uma elevação histórica.

A maior cota atingida nesta alagação foi 17,72 metros no dia 2 de abril. A Defesa Civil Municipal afirmou que apesar de o nível o Rio Acre não ter se igualado à média histórica de 18,40 metros de 2015, esta já seria a maior enchente em proporção de desastre, onde mais de 72 mil pessoas foram afetadas este ano com a inundação do manancial, córregos e igarapés.

Até essa segunda-feira, 3, aproximadamente 1.004 famílias que ficaram totalmente desabrigadas por conta da cheia estavam acolhidas em abrigos públicos, totalizando cerca de 3.221 pessoas nessa situação. Rio Branco conta até então com 36 abrigos oficiais em funcionamento, montados em escolas públicas e no Parque de Exposições.

Os desalojados -aqueles que tiveram de sair de casa, mas foram para residências de amigos ou familiares- já somam 3.488, equivalente a pelo menos 11.510 pessoas. A zona rural do município também sofre com a inundação do Rio Acre, onde 1.751 famílias foram atingidas, afetando 7.004 pessoas e deixando 27 comunidades isoladas.

Até o meio-dia desta terça-feira, o nível do Rio Acre estava apresentando sinais de vazante, baixando mais de 19 centímetros e marcando 17,43 metros. A ponte de concreto do Centro já foi liberada para o tráfego de veículos com o recuo das águas.