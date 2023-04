Nível do Rio Acre segue baixando e alcança 17,43m ao meio-dia desta terça-feira

O nível do Rio Acre continua baixando, felizmente, na capital acreana. Na medição realizada pela Defesa Civil às 6 horas da manhã desta terça-feira, 4, o nível é de 17,52m. Em relação à medição das 18 horas de ontem, são 13 centímetros a menos.

A expectativa das autoridades é que o rio continue baixando ao longo do dia, mas, por causa da água que vem da região do Alto Acre, o manancial deve voltar a subir. ” Infelizmente a gente tem essa água que ainda vem, mas a nossa expectativa é que como o rio continua apresentando vazante, quando esse volume chegar, já vamos ter um espaço que faça com que o nível não ultrapasse mais a cota que alcançou este ano”, diz Claudio Falcão coordenador da Defesa Civil de Rio Branco.

Atualmente, cerca de 3,2 mil pessoas estão nos abrigos públicos em escolas e no Parque de Exposições. O número diminuiu, já que famílias que tinham saído de casa por conta da enxurrada dos igarapés já estão retornando para suas residências.