Tempo segue instável com chuvas que podem ser fortes nesta segunda, aponta previsão

O Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes (DNIT) atualizou neste domingo (26) a situação da BR 364 no Estado do Acre.

As fortes chuvas que atingem o Acre causaram danos e restrições de tráfego em trechos da BR-364. Segundo a autarquia, as equipes do DNIT atuam para solucionar as ocorrências e garantir a trafegabilidade nas vias o quanto antes.

No KM 94, o tráfego está liberado para todos os tipos de veículos. As equipes do DNIT vistoriam o trecho para avaliar possíveis danos na rodovia.

O KM 102 da BR-364 em Balneário Quinoá, permanece interditado devido a erosão na rodovia. As equipes iniciaram os serviços de recomposição neste sábado (25). O DNIT orienta que os usuários utilizem a seguinte rota alternativa durante a execução dos trabalhos: Saindo de Rio Branco via AC-40, passe por Senador Guiomard, depois pegue a BR-317 até o entroncamento com a BR-364, em Quatro Bocas e siga para Porto Velho.

No Km 179, Igarapé Andirá, o trânsito já está liberado para todos os tipos de veículos.

Na ponte sobre o Igarapé São Francisco, Km 142 da BR-364, Estrada do Aeroporto, a pista do sentido crescente está interditada em razão de processo erosivo no encabeçamento. O trânsito segue na ponte oposta em duplo sentido de circulação.