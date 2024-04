Detento brasileiro morre afogado dentro de poço no presídio de Villa Busch, em Cobija

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um brasileiro identificado como Edinardo Feitosa Ramos, de 29 anos, que estava cumprindo pena no presídio de Villa Busch, localizado no interior do município de Cobija, foi encontrado morto por afogamento nesta terça-feira, dia 23, segundo informações de veículos locais.

De acordo com o que reproduziu o jornal O Alto Acre, de Brasiléia, o brasileiro estaria cumprindo pena por homicídio no presídio boliviano e nesta terça-feira teria tentado retirar um anel de dentro de um poço existente nas instalações do presídio.

Anúncios

A versão narrada à imprensa diz que Edinardo estava na companhia de outros detentos quando desceu e mergulhou. Foi quando demorou para retornar e os colegas teriam ficado preocupados. Com a demora, resolveram ir atrás do brasileiro realizando mergulhos até o localizar já sem vida.

O corpo de Edinardo foi levado para o necrotério do hospital universitário Roberto Galindo, onde passaria por necrópsia. Também foi divulgado que nenhuma marca de violência foi encontrada no corpo do brasileiro, o que descartaria, a princípio, possíveis agressões.

O acontecimento foi registrado por volta das 14 horas – horário acreano, e somente no início da noite o corpo foi levado ao necrotério. Os familiares que estiveram no hospital esperam que seja dada uma resposta. Não foi informado se o corpo do detento será trasladado para o lado brasileiro.