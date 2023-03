Com cheia do Igarapé São Francisco, água invade casas no Tropical

Com o aumento das notificações de cheias, enchentes e transbordamentos que acontecem no período chuvoso, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) faz um alerta à população acreana sobre os riscos de contaminação que podem surgir em contato com águas contaminadas.

A leptospirose é uma doença infecciosa causada pela bactéria chamada leptospira, presente na urina de ratos e de outros animais. É transmitida por água contaminada e pelo contato com a pele, principalmente se houver algum arranhão ou ferimento. No ano de 2021, 832 pessoas deram entrada em unidades de saúde do estado com a doença, e em 2022 foram 408.

“Além da leptospirose, existem outras doenças como cólera, diarreia e hepatite que podem ser transmitidas nas mesmas condições. Os moradores que tenham tido contato com a água das chuvas devem ficar atentos a sua saúde e buscar atendimento médico o mais rápido possível em caso de necessidade”, alertou o médico veterinário do Núcleo de Zoonoses da Divisão de Vigilância Ambiental, José Conceição.

Medidas de prevenção

– Evite contato com água ou lama de enchentes e não deixe que crianças brinquem no local;

– Use botas e luvas quando trabalhar em áreas com água possivelmente contaminada, como é o caso de alagamentos. Se isso não for possível, use sacos plásticos duplos amarrados nas mãos e nos pés;

– Quando as águas baixarem é necessário retirar a lama e desinfetar as casas, sempre se protegendo com luvas e botas. O chão, paredes e objetos devem ser lavados e desinfetados com água sanitária (Hipoclorito de Sódio 2,5%), na proporção de dois copos (200 ml cada) do produto para um balde de 20 litros de água, deixando agir por 15 minutos;

– Jogue fora alimentos e medicamentos que tiveram contato com a água dos alagamentos;

– Lembre-se que serpentes, aranhas e escorpiões podem estar em qualquer lugar da casa, principalmente em locais escuros. Nunca coloque as mãos em buracos ou frestas.

– Use ferramentas como enxadas, cabos de vassoura e pedaços compridos de madeira para mexer nos móveis. Bata os colchões antes de usar e sacuda cuidadosamente roupas, sapatos, toalhas e lençóis;

– Em caso de encontrar animais peçonhentos dentro da residência, afaste-se lentamente, sem assustá-los. E nunca pegue com as mãos animais peçonhentos, mesmo que pareçam estar mortos.