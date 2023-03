Sísifo, Cesário, Jorge Viana e o PT

“Quero saber. Tenho o direito de saber o motivo pelo qual o Jorge Viana vetou o meu nome para comandar o INCRA, no estado. Não gostar de mim, sei que não gosta, mas não é argumento. Aceitaria sem contestar que fosse escolhido um Sibá, uma Nazaré Araújo ou qualquer outro companheiro. Mas onde estava o servidor do INCRA indicado pelo Jorge Viana, na luta pela soltura do Lula, nas campanhas do PT, na última eleição? Ao lado do PT não estava”. Foi o desabafo feito ontem pelo presidente do PT, Cesário Braga.

Conversei com outro importante membro do PT sobre o caso, e me explicou o veto: “O Jorge Viana não gosta do Cesário, esse foi o principal ponto. E não gosta por ser o Cesário uma voz que contesta dentro do PT”. Há um movimento dentro do PT para que a Executiva Regional coloque este assunto em discussão com a presença do Jorge Viana, para esclarecer o veto.

O Cesário, segundo um ex-parlamentar do PT, pode ser comparado à figura mitológica de Sísifo, que foi condenado pelos Deuses como castigo a carregar uma pedra até o alto de uma montanha. Só que ao chegar ao cume a pedra escapole, e Sísifo tem que refazer todo o esforço. Cesário foi condenado a só carregar pedras dentro do PT. Uma comparação com sentido.

AFONSO FERNANDES

UM novato que começa a se destacar na ALEAC é o deputado Afonso Fernandes (PL), com boa oratória, e levantando bons temas. Entre eles o que o atendimento na Saúde seja mais humanizado já no primeiro contato com o paciente, pois quem procura uma unidade de saúde chega fragilizado emocional e fisicamente. O debate foi feito ontem na reunião da Comissão de Saúde da ALEAC, com o secretário de Saúde, Pedro Pascoal. Tocou num tema que sempre é alvo de reclamações por quem procura socorro médico.

PARA REGISTRO

NÃO é para agradar, mas quem deu o pontapé inicial da Reforma Tributária que vai entrar em debate no Congresso, foi o então deputado federal Alan Rick (UB), no seu relatório sobre o projeto.

NÃO TEM QUE ABRIR

TODOS com os quais converso sobre o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, dizem ser ele um gestor sério no trato com a coisa pública. Tem que então que ir para o enfrentamento, sem ceder, com os vereadores que querem lhe cassar. Se fizerem essa besteira, a justiça derruba em Liminar.

ANTECIPAR ELEIÇÃO

ESTE movimento para lhe cassar não tem a menor base jurídica, na verdade é uma antecipação da eleição municipal, desencadeada por adversários.

DADO COMO CERTO

ALIADOS do senador Sérgio Petecão (PSD) dão como certo que, o ex-prefeito Marcus Alexandre vai se filiar ao partido para disputar a prefeitura da capital, no próximo ano. O PSD não tem um nome forte no seu quadro para entrar na disputa.

JACA MADURA

MARCUS não falou nada até o momento se será ou não candidato à PMRB. Mas, a uma dedução pode-se chegar: fora do PT, ele será um nome muito competitivo; no PT, desaba como jaca madura no eleitorado, devido ao desgaste da sigla.

PODE PREPARAR O PLANO B

CASO a deputada federal Socorro Neri (PP) assuma o diretório municipal do PP, o prefeito Tião Bocalom pode preparar o Plano B de outro partido, para disputar a reeleição, pois, será brecado no PP.

UM BOM MENINO

O ALYSSON BESTENE é um figura cordata, boa índole, bom menino, mas lhe falta empatia com o eleitorado para disputar a prefeitura da capital.

MESMO PERFIL

ALYSSON BESTENE tem o mesmo perfil político da vice-governadora Mailza Gomes, inatacável, mas ambos não têm carisma que os afine com o povão.

PRATOS LIMPOS

O deputado André da Farmácia (PDT) colocou ontem em pratos limpos, na ALEAC, a questão do DNIT e da BR-364. Só existem 200 milhões em caixa, E, se vierem os 600 milhões, o órgão só tem previsão de movimentar 300 milhões. Traduzindo, : Vai mais uma vez se enxugar gelo com paliativos, e no próximo inverno voltará o mesmo problema.

PONTO IMPORTANTE

O DEPUTADO André ainda tocou num ponto sobre o qual os bolsonaristas radicais ficam calados: o Bolsonaro não destinou um centavo furado para a 364. E, mesmo assim explodiu de votos no Juruá.

VIRANDO CABO-ELEITORAL

NÃO tem a velha história do fale mal, mas fale de mim? Pois é, o Lula e seus ministros estão virando os maiores cabos-eleitorais do Bolsonaro. Toda entrevista, ou discurso, citam o seu nome.

ÚNICO NOME

O único nome posto declarado até aqui como candidato a prefeito de Brasiléia na eleição do próximo ano, é o ex-vereador Joelson Pontes (PP).

Á MARIA O QUE É DA MARIA

NINGUÉM mais do que a deputada Maria Antônia (PP) tem mérito na implantação do IML em Brasiléia. É uma defesa que fez em vários governos, e não somente no atual.

FRASE MARCANTE

“Só o inimigo não trai nunca”. Nelson Rodrigues, escritor.