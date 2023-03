Vergonha que se arrasta por governos

O governador Gladson Cameli enfrentou uma pandemia no seu primeiro mandato de forma corajosa, trombando com os negacionistas e ficando a favor da ciência, no caso das vacinas contra a Covid. Isso praticamente limitou a sua gestão no que concerne à realização de obras públicas. O primeiro mandato, por causa da Covid, não decolou, como estava nos seus planos. Veio para o segundo mandato com uma votação estrondosa, e quando estava começando a se organizar e projetar a sua administração, veio a fase mais aguda da Operação Ptolomeu, com acusações gravíssimas ao seu governo e ao próprio, de supostos atos ilícitos.

Queira ou não, ele não vai ter a paz necessária que esperava para decolar a execução dos seus projetos, enquanto isso não se resolver. Não tem outro caminho para o governador Gladson a não ser esperar o próximo desfecho da Ptolomeu. Porque queira ou não, é um bode na sala do Palácio Rio Branco. Bode que pode ser removido ou não, quando a justiça se manifestar sobre se aceita ou não o vendaval de acusações contidas nos autos.

NÃO É PARA BRINCAR

NO relatório do STJ é apontado que aconteceu a prática de propina de 12% em obras do governo. E que depósitos em espécie para o Gladson aumentaram 49% no mandato. Estão apenas no campo da acusação, não houve ainda o referendo judicial, mas são denúncias muito graves, e que por isso não devem ser levadas na brincadeira.

DEIXANDO CLARO

NA entrevista a ir ao ar na próxima segunda-feira, no programa Tribuna Livre, da TV-CULTURA, a deputada federal Socorro Neri (PP), foi taxativa ao dizer que, jamais apoiaria a reeleição do Bocalom.

MOTIVOS FORTES

ALEGA que não vai apoiar quem coloca em dúvida a honestidade da sua gestão e que se refere como herança maldita, o estado como recebeu da PMRB.

FOCO NO MANDATO

NÃO disse que sim e nem que não, quando foi perguntada se será candidata a prefeita no próximo ano, ressalvando que estará sempre à disposição do PP. E, que o seu foco é o mandato.

ENFIM, APARECEU!

O deputado Clodoaldo Rodrigues (Republicanos), que estava sumido da ALEAC, enfim, apareceu. E, como uma proposta que merece apoio: que o Hospital do Juruá passe a se chamar de “Irmã Nair”, uma religiosa que dedicou grande parte da sua vida à gerência daquela unidade de saúde.

FOCO PRINCIPAL

O deputado Nicolau Junior (PP), é o que revelam os que circulam no seu entorno, tem como foco principal do futuro disputar o governo em 2026.

PASSA PELO JV

CARGOS como INCRA e DNIT, estão fora da agenda da direção regional do PT. O principal negociador em nome do partido é o ex-senador Jorge Viana.

PASSA PELO PETECÃO

AS discussões sobre a ocupação de cargos federais no Acre terão também na mesa da discussão o senador Sérgio Petecão (PSD), único aliado do Lula no Acre a ter mandato. E, claro, voto no Senado.

NOME NA MESA

O militante André Kamai, um dos quadros mais qualificados do PT, comunicou à direção regional que vai disputar uma vaga na Câmara Municipal de Rio Branco. O PT não tem um vereador na capital.

PEDIDO DE JUNTADA

O BLOG tem informação segura de que o PT vai pedir a juntada à sua ação que pede a cassação da chapa Gladson-Mailza, do relatório do STJ, para reforçar a sua tese do abuso do poder econômico.

SEMPRE ANTENADO

O sempre antenado consultor político professor Coelho, enviou a postagem, que interessa aos partidos e candidatos: “Na eleição de 2024, com as mudanças na legislação, teremos a diminuição da quantidade de candidatos. Não será mais 200% das vagas. Agora será 100% mais 1. E com a formação das Federações, que funcionarão como um partido, e indicarão a mesma quantidade de candidatos”.

CHEIO DE VALENTES

LEIO que carretas estão atolando na BR-364, no trecho Rio Branco-Cruzeiro do Sul. Começam aparecer políticos valentes protestando contra o abandono. Mas não deram um pio no governo Bolsonaro, que não destinou verbas para a obra.

ESPERAR A DENÚNCIA

CASO não aconteça mais uma fase da Operação Ptolomeu ao longo da semana que vai se iniciar, a próxima etapa será a apresentação da peça da Denúncia pelo MPF- Ministério Público Federal.

SÓ NÃO APARECEM AS OBRAS

RARA é a semana que o senador Márcio Bittar (MDB) não anuncia a liberação de 30, 40, 50 milhões de reais, para o governo. Não coloco em dúvida suas declarações, só que não se vê obras correspondentes. Devem estar numa caverna.

TOLO PARA TUDO

COMO é que, após o tombo da pirâmide Telexfree em uma legião de acreanos, ainda teve gente que investiu dinheiro nessa Xland. Não tem de ficar reclamando. No mundo, tem tolo para tudo.

ESTÁ CUSTANDO CARO

NÃO TEM escapatória, porque produziram contra eles, na depredação das sedes do Executivo, Legislativo e Judiciário. Ontem, mais uma leva dos bandidos que participaram dos atos foram presos.

ESTÁ NO JOGO

NA PROGRAMAÇÃO de futuras mudanças na composição do STJ, ninguém vá se admirar se o Procurador Samy Barbosa aparecer escolhido.

ARCA DE NOÉ

A construção do Hospital Universitário da UFAC, é uma promessa dos políticos tão antiga como Noé e sua Arca. Os mandatos passam, os anos avançam, e de concreto não se tem uma medida concreta.

ENCARA COMO QUISER

CADA um encara como entender. O governador Gladson parece não se mostrar preocupado com as sérias acusações da Ptolomeu, se diverte dançando forró numa solenidade promovida pelo secretário de Agricultura, deputado Luiz Tchê (PDT).

FRASE MARCANTE

“Muitas vezes é a falta de caráter que decide uma partida. Não se faz literatura, política e futebol com bons sentimentos”. Nelson Rodrigues, dramaturgo, jornalista, escritor e gênio.