Acusados de executar jovem que se recusou a entrar em facção serão julgados nesta terça

Rafael Keven Araújo Braga, Caio Jorge Araújo da Silva, a mãe dele, Hamauana Souza de Araújo e Erenilson Ferreira, serão julgados pelo assassinato de Tiago de Araújo Costa. A sessão será realizada na amanhã, 21, a partir das oito e meia da manhã, no plenário da 1ª Vara do Tribunal do Júri, no Fórum Criminal.

Os quatro vão responder por homicídio qualificado por meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Tiago de Araújo Costa, foi assassinado na noite de três de fevereiro de 2019, após ser rendido por criminosos. O homicídio aconteceu em uma área de mata, localizada na região do Ramal do Benfica, região do 2º Distrito de Rio Branco.

Consta na denúncia do Ministério Público do Acre, que a vítima foi rendida por Caio e Rafael quando saiu de um bar. Os dois são réus confessos. Na sequência Tiago foi levado para uma área de mata e assassinado a golpes de terçado desferido em várias partes do corpo. O cadáver só foi encontrado três dias depois, em avançado estado de decomposição.

Segundo a investigação Tiago foi executado porque teria se recusado a entrar em uma facção criminosa.

Hamauana é apontada no inquérito, como a responsável por fazer o convite e também por participar indiretamente do crime. Erenilson Ferreira, chegou a ser impronunciado, mas o MP recorreu e, a Câmara Criminal, determinou que o réu também fosse levado a júri popular.

Por O Alto Acre.