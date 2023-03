Resultado do Fies 2023 já está disponível; Acre teve 1.539 inscritos no programa

O resultado do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) já está disponível. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), no total foram 205.177 candidatos inscritos para disputar 67.301 vagas em instituições particulares de ensino superior. Medicina, Direito, Enfermagem, Odontologia e Psicologia foram os cursos mais procurados.

No Acre, o número de inscritos foi de 1.539 candidatos.

Para que o candidato concorresse ao financiamento, ele deveria concluir todas as etapas do processo, que é a confirmação e efetuação da inscrição. A inscrição só é computada se o estudante seguir todas as etapas do processo de inscrição.

A classificação é feita em ordem decrescente, com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e as demais regras do processo seletivo. As etapas de classificação e chamadas devem ser conferidas na página do Programa, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Lista de espera

Os candidatos que não foram selecionados nessa primeira etapa serão automaticamente incluídos na lista de espera do Fies para disputar as vagas que não forem preenchidas. O candidato deve ficar atento às convocações, acessando o sistema de inscrição do programa. A convocação da lista de espera será feita entre os dias 21 de março e 18 de maio.

Matrícula e financiamento

O candidato selecionado deve comparecer à instituição de ensino para validar suas informações e assinar o contrato de financiamento. Durante o curso, o estudante pagará uma taxa trimestral de R$10, referente aos juros do financiamento.

Após a conclusão do curso, o estudante tem um prazo de carência de 18 meses para começar a pagar o financiamento, que pode ser parcelado em até três vezes o tempo de duração do curso financiado. O valor das parcelas é calculado com base na renda do estudante e de sua família.

O economista Guidi Nunes explicou que o financiamento estudantil pode ser muito vantajoso para estudantes que não possuem renda para arcar com o custo de uma faculdade, mas que fazer uma análise individual é extremamente importante.

“O FIES pode ser vantajoso para estudantes que não têm condições de pagar integralmente a mensalidade da faculdade e não têm acesso a outras formas de financiamento. Além disso, o programa oferece taxas de juros menores do que as praticadas no mercado e um período de carência para o início do pagamento do financiamento. No entanto, é importante lembrar que o FIES é um empréstimo que deve ser pago posteriormente, podendo gerar acúmulo de dívida para o estudante, caso ele não consiga arcar com as parcelas no futuro. Por isso, é importante avaliar as condições financeiras pessoais e buscar informações detalhadas sobre o programa antes de optar pelo financiamento”, concluiu.