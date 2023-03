Vídeo: colisão entre carros detona fachada de cartório em Rio Branco

De com os dados atualizados nesta sexta-feira (10) pela Agência Nacional do Petrólego, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) a gasolina foi o combustível que mais encareceu na última semana no Acre. O preço médio do litro desse combustível saiu de R$ 5,44 para R$ 5,94, confirmando os pesados efeitos da reoneração tributária promovida pelo Governo Federal.

O reajuste médio é de 9,1%, o mais expressivo na semana.

Junto com a gasolina, praticamente todos os combustíveis mais consumidos no Acre aumentaram de preço. O litro do etanol, por exemplo, passou a custar R$4,36 -dez centavos de real a mais que no levantamento anterior.

Os combustíveis devem ficar ainda mais caros a partir de 1º de abril, quando a alíquota do ICMS desses produtos sobe para 19%. A decisão do Governo do Acre visa recompor as finanças do Tesouro Estadual após as perdas decorrentes da redução tributária.

A botija de 13 quilos do gás de cozinha subiu R$ 0,06 em seu preço médio, passando a R$ 121,16.

Já o diesel recuou R$ 0,03, cotado a R$ 6,87 no preço médio do litro vendido na região.

A Petrobras reduziu há dez dias o preço da gasolina nas distribuidoras. Aparentemente, o impacto foi menor que o esperado.