Presunção de inocência e a pílula dourada

Ao caso se aplica a presunção de inocência da norma constitucional. Ninguém ainda é réu. Isso é indiscutível. Mas não se pode dourar a pílula da Operação Ptolomeu recente dizendo que está tudo muito bem e muito obrigado.

O Gladson Cameli não é um menino, mas um político sagaz, sabe medir uma consequência e que está colocado numa situação difícil. As acusações formuladas e aceitas pelo STJ, além de lhe atingir de forma direta – proibido de falar com muitos dos seus secretários, o pai e familiares, passaporte apreendido e bem indisponíveis – atinge também seu governo, com secretários afastados.

As empresas arroladas no caso que faziam obras ou iam fazer; com a proibição de manter negócios com o governo e com seus bens bloqueados, vão ter que paralisar obras importantes. Será um baque na geração de empregos, com reflexos na economia, num estado que depende quase que basicamente do poder público. É um dado preocupante.

A Ptolomeu atingiu em cheio a figura do governador e das empresas que trabalham com o governo, que ficarão sem ter como pagar as contas, e que pode redundar em demissões. Como é que num quadro desse, tudo se encontra normal e às mil maravilhas? O caso é grave, muito grave. Então, o céu não está azul de brigadeiro, mas sujeito a chuvas e trovoadas. Presunção de inocência, sim! Mas a pílula não é dourada como alguns pintam.

TENHO MUITO CUIDADO

NÃO FUJO da realidade dos fatos para agradar, mas evito sempre entrar em comentários que possam antecipar um julgamento, onde não existe nem o processo formal, como a peça da Denúncia do MPF. Como é o caso da operação Ptolomeu. Já vi casos de processos regionais e nacionais em réus foram trucidados na opinião pública e depois absolvidos. Por isso, é bom esperar a justiça.

GANHA NOS COMENTÁRIOS

PELO que tenho lido das manifestações nas redes sociais, é bem maior o número de pessoas sendo solidárias ao Gladson do que lhe atacando. Ao que indica, não houve uma descapitalização política.

NOIVO DO MOMENTO

O EX-PREFEITO de Rio Branco, Marcus Alexandre, foi convidado pelo senador Alan Rick (UB), para uma conversa sobre a eleição para a prefeitura da capital. Depois que saiu do PT, o Marcus passou a ser o noivo político mais cobiçado do momento.

POSIÇÃO ÉTICA

AO declarar que vota pela cassação do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) por ter feito um discurso transfóbico, a deputada federal Socorro Neri (PP) se mostrou ética, e aos poucos vai se destacando na bancada federal, por não surfar em mesmices.

TIRA DO PRUMO

NÃO ADIANTA minimizar, uma operação como a Ptolomeu tira qualquer governo do prumo, porque mexe com toda estrutura de poder e com sérios entraves na execução de projetos da pauta governista. E mexe com a cabeça de quem governa, que vai ter mais um problema para superar. Não é algo simples como se propala.

ATAQUES CERRADOS

NO programa da TV-GAZETA, o Gazeta Alerta, apresentado pelo jornalista Astério Moreira, ninguém é mais criticado pelos moradores do que os prefeitos Rosana Gomes (Senador Guiomard) e o Padeiro (Bujari). É pauleira e críticas em todos os programas. Pelo visto, terão que melhorar muito.

AMARRAÇÃO POLÍTICA

O SENADOR Márcio Bittar (UB) começou a se movimentar pelo interior, se fortalecendo para 2026, quando pretende disputar o governo. Está fechando apoio em Epitaciolândia à candidatura de Caleb Hassem a prefeito pelo União Brasil.

CANDIDATO PERIGOSO

CASO não tenha estrutura de campanha, ele perde a eleição. Mas se tiver um suporte de apoio, situação jurídica resolvida, o ex-prefeito de Sena Madureira, Nilson Areal, será um forte candidato, se disputar a prefeitura em 2024.

SEM ATAQUE, MAS NÃO OMISSO

O ex-senador Jorge Viana disse ontem que não vai sair condenando o governador Gladson por antecipação, mas considera a situação no estado grave, e que por isso não será omisso.

TUDO PARADO

ATÉ AGORA, nenhum sinal de quando vão começar as nomeações para os cargos federais no estado. INCRA e DNIT são os mais cobiçados pelo PT.

NÃO CAUSARIA SURPRESA

NÃO me causaria nenhuma surpresa se a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, com mandato bem avaliado, lançar o marido Israel Milani, como seu candidato. Já tem domicílio eleitoral em Brasiléia. Goste-se ou não da Fernanda, mas ela é fera numa campanha.

DESDE QUE TRAGAM BENEFÍCIOS…..

NADA contra a ida do prefeito Tião Bocalom e a secretária municipal de Educação, Nabiha Bestene, à Alemanha. Desde que tragam inovações na Educação, como prometem. Caso contrário vira uma mera viagem de turismo à custa do munícipe.

PERDE FEIO

NO QUESITO debates a atual legislatura perde feio para a legislatura passada, que era mais vibrante; tinha a turma do amém e sim senhor ao governo, mas tinha um bloco independente que criticava.

CAVALEIRO SOLITÁRIO

NESTA legislatura na ALEAC, de oposição mesmo para valer, vem se salvando o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), com críticas incisivas e bem centradas. Não condeno a base do governo, esta cumpre o seu papel de elogiar quem lhe dá empregos. Isso acontece e aconteceu em todos os governos que passaram pelo Palácio Rio Branco.

NEM PERTO

O Emerson Jarude, como vereador foi um algoz do prefeito Tião Bocalom na Câmara Municipal de Rio Branco; mas como deputado tem sido moderado quando se trata de criticar o governo do Gladson.

FRASE MARCANTE

“As ideias devem ser recebidas como hóspedes, cordialmente, mas com a condição de não tiranizarem o dono da casa”. Alberto Moravia.