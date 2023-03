O dilema dos partidos de esquerda 

FALA-SE muito na atualidade sobre o surgimento como força eleitoral da direita na política brasileira, com a vitória do Jair Bolsonaro. Mas, o Acre sempre teve políticos com ideias escancaradas da direita. O seu maior referencial foi o ex-senador, ex-governador, ex-deputado federal e ex-prefeito de Rio Branco, Jorge Kalume.

As suas ideias não diferiam muito das do Bolsonaro. Era um ardoroso defensor das Forças Armadas, um militarista na essência da palavra, e que tinha uma aversão a tudo que era defendido pela esquerda. Foi um anticomunista ferrenho, tido como truculento, e o baluarte do partido da Ditadura Militar no Acre, a ARENA. Não se conhece na sua biografia uma mancha em suas administrações.

Foi apeado do poder com a vitória do emedebista Nabor Júnior, e nunca mais voltou ao poder. Jorge Kalume ficou na história acreana como uma das maiores figuras políticas da extrema direita, mas com um perfil probo e altamente respeitável. Um fato a ser registrado.

DISCUSSÃO MÓRBIDA, MAS IMPORTANTE

A INSTALAÇÃO do IML em Brasiléia, é uma discussão mórbida, mas se trata de um serviço importante na área da Segurança. Desde muito tempo a prefeita Fernanda Hassem briga pelo benefício. E na ALEAC, ninguém reivindicou mais um IML no município do que a deputada Maria Antônia (PP). Parece que agora essa caveira de burro será desenterrada e, enfim, a obra sairá.

SERIA UMA BURRICE POLÍTICA

O PANORAMA mostra que ainda deve demorar para acabar o cenário de desgaste do PT, no estado. Por isso seria burrice política, o ex-prefeito Marcus Alexandre voltar ao partido para disputar a PMRB, no próximo ano. Se é que será candidato.

VAI LEVAR FERRO

CASO os partidos de oposição não se unam vão ser tratorados pelo candidato à PMRB a ser apoiado pelo governador Gladson. O problema da oposição é que os seus dirigentes são egocêntricos, só olham para o próprio umbigo. Por isso levam ferro.

ÚLTIMA VEZ

A ÚLTIMA vez que um lampejo de inteligência bateu na oposição foi quando seus dirigentes se uniram em torno do movimento denominado de MDA – Movimento Democrático Acreano, que deu uma surra no PT nas urnas, mesmo este no poder.

AMADORES FICAM PELO CAMINHO

OS deputados federais acreanos têm que entender que, na política os amadores ficam pelo caminho. Manter em Brasília assessores de imprensa com trânsito na Câmara Federal, é essencial para abastecer a mídia local com suas ações. Quem melhor entendeu essa equação quando foi deputado federal, foi o Alan Rick, cuja divulgação do mandato foi massiva. Exemplo a ser seguido.

FALANDO DE IMPRENSA

O GOVERNO tem um batalhão de profissionais de imprensa. A PMRB um quadro reduzido. Mas não perde para o estado na produção de matérias.

TERÁ QUE SE REINVENTAR

O senador Márcio Bittar (União Brasil) ficou num imprensado após a derrota dos seus projetos na última eleição. Por isso, terá que se reinventar para chegar em 2026 com chance de reeleição.

PROJETO QUE RUIU

O SEU projeto principal era fazer da ex-mulher Márcia Bittar a vice-governadora; e o Gladson saindo para o Senado em 2026, a Márcia assumiria o governo e o apoiaria para governador. Levou um balão, num projeto que ele dava como certo.

SEM TIRAR OS MÉRITOS

LONGE de atacar sua decência e competência, mas a Mailza Gomes (PP) é uma mulher de sorte. Foi senadora, agora vice-governadora, e em 2026 poderá assumir o governo com o Gladson indo para o Senado, sem nunca ter tido um voto numa candidatura pessoal. São coisas da política.

NÃO ESTÁ MORTO

CLARO que o Lula vai fortalecer muito o seu perfil, com políticas que beneficiem a camada mais pobre da população, que é onde estão os votos. Mas é um engano se pensar estar o bolsonarismo morto.

DIREITA VEIO PARA FICAR

TUDO caminha para que mais na frente o ex-presidente Bolsonaro seja tornado inelegível para 2026, mas deve surgir no seio do bolsonarismo um nome da direita forte para enfrentar o petismo.

ERRO DE AVALIAÇÃO

AVALIAR que, pelo afastamento atual do cenário político o ex-senador Jorge Viana (PT) está pendurando as chuteiras, é um erro primário de avaliação. Com o PT no poder vai focar no seu fortalecimento, para disputar o governo em 2026.

NÃO ERA PARA ACONTECER

O CAMPEONATO regional e a disputa dos times do Acre na Série D, só vão acontecer por ter o estádio da Federação, o Florestão. O nosso melhor e mais confortável estádio, o Arena da Floresta, está mais de um ano abandonado e fechado para a prática do futebol. Isso não era para nunca ter acontecido.

SERÁ MUITO MUITO FORTE

POR ter saído bem avaliada na opinião pública da sua gestão na PMRB, ter sido a deputada federal mais votada da última eleição, se candidata for a prefeita no próximo ano, a Socorro Neri (PP) será altamente competitiva. As pesquisas já mostram.

RESPIRA POLÍTICA

ESTAMOS muito longe da eleição para a prefeitura de Rio Branco no próximo ano. Mas, como o Acre respira política, já foram divulgadas duas pesquisas para prefeito da capital. A eleição municipal já virou tema das rodas de conversas.

DITADURA CRUEL

A NICARÁGUA se transformou numa ditadura cruel sob o comando de Daniel Ortega. Mesmo assim o PT continua evitar condenar o regime ditatorial do país, que liquidou qualquer traço de democracia.

SÓ EM ÚLTIMO CASO

O deputado Manoel Moraes (PP) não tem no seu caderno lançar um familiar para disputar a prefeitura de Xapuri. Só mudará de ideia se nenhum dos nomes que tem na cabeça para a disputa conseguir decolar nas pesquisas.

FORA DA CHAPA

PODEM ANOTAR para conferir no momento certo, a Marfisa Galvão (PSD) não estará na chapa do prefeito Tião Bocalom (PP) como a sua vice, na disputa da reeleição em outubro de 2024.

ROMPIMENTO É PARA VALER

O ROMPIMENTO do senador Sérgio Petecão (PSD) com o prefeito Tião Bocalom é carta carimbada no baralho. Ambos disputarão o Senado em 2026.

FRASE MARCANTE

“Quando mil pessoas afirmam uma coisa, ou é a voz de Deus ou uma grande besteira”. Ditado italiano.