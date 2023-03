UMA enquete feita ontem no programa “Gazeta Alerta” da TV-GAZETA, apresentado pelo jornalista Astério Moreira, com a participação de 1.300 telespectadores sobre o reajuste salarial dos vereadores de Rio Branco, mostrou que o tiro pode sair pela culatra, se aprovado for. Os salários pularão de 12 para 20 mil reais; assim como será turbinado o salário do prefeito Tião Bocalom.

Foi unanimidade na pauleira dos que comentaram o assunto, com críticas duras contra os vereadores. Não é concebível que num município pobre como a capital, se tenha um pulo salarial, enquanto boa parte da população se encontra em situação de pobreza e extrema pobreza.

Se a Câmara Municipal de Rio Branco tiver orçamento para bancar o reajuste pode até ser legal, mas, eticamente, é imoral.

Certo fez o presidente e vereador Raimundo Neném ao não colocar o pedido de aumento em votação, enviando o caso para uma análise do Tribunal de Contas do Estado.

Seja qual for a decisão do TCE, o mais importante neste assunto é o que pensa a população, que deu os mandatos aos vereadores, sendo completamente contrária ao reajuste.

Se a matéria for aprovada pode ficar muito mal para quem vai buscar um novo mandato na eleição do próximo ano. A bola está com os vereadores.

BOLA ALTA

AS críticas parecem que não colam na imagem da prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, ao ponto de lhe desgastar perante a população. Pesquisa recente de consumo interno de um partido lhe dão 57,8% de aprovação da sua gestão. Ela só tem um problema: não poderá mais disputar a reeleição.

NÓ GÓRDIO

MAS, a prefeita Fernanda Hassem tem um nó górdio a desatar, que é a escolha de um nome com densidade eleitoral – parece faltar no seu grupo -, para disputar a sua sucessão no próximo ano.

AS PAUTAS FLUEM

O EX-PRESIDENTE Bolsonaro, campeão de votos no estado, mormente, em Cruzeiro do Sul; simplesmente abandonou a BR-364. Agora, no governo Lula, já existe um recurso alocado na ordem de 600 milhões de reais para a sua recuperação, pelo que foi informado á bancada federal acreana, que esteve ontem no ministério dos Transportes. No governo do Lula as pautas fluem. O Bolsonaro nunca esteve aí para a 364.

SEM PAI DA CRIANÇA

O RECURSO já tinha sua destinação prevista no orçamento do Ministério dos Transportes, não tem nenhum pai ou mãe da criança na bancada federal do estado, para conseguir o valor. Mas valeu por se unirem e irem reivindicar a liberação da verba. É fake um deputado federal, senador, ou deputado estadual arrotar que tenha sido influente na alocação desta verba para o DNIT.

BRIGA PELO DNIT

A BRIGA fica agora por conta do PT e do senador Sérgio Petecão (PSD), que querem indicar o nome que vai comandar o DNIT no estado. Petecão defende o nome do engenheiro Thiago Caetano. O PT tem seu voto a oferecer ao Lula, o PT acreano, nada.

POP STAR

QUEM se encontra mesmo afastado dos debates políticos, é o ex-senador Jorge Viana (PT), depois que assumiu a direção da APEX, um órgão federal com muitos recursos. Para se ter uma ideia, ele estava ontem em Barcelona, na Espanha, em um convescote internacional. O JV virou Pop Star.

NÃO CHEGA NA BASE

LEVAR o atendimento de fisioterapia até a casa dos pacientes que não podem se locomover, é uma boa medida da prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes. O seu problema é que comunica mal, as suas pautas positivas não chegam ao conhecimento da base da pirâmide popular do município; pelo menos é o que registram as pesquisas, que a colocam com baixos índices de aceitação. E a eleição é no próximo ano.

SABER SE SERÁ CUMPRIDO

O presidente da ALEAC, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), me disse ontem que há um acordo pelo qual as sessões ordinárias serão às terças, quartas e quintas; e que sessão solene na quinta só sendo algo excepcional e relevante. Acho que o bom Gonzaguinha terá problema em ver o acordo cumprido. Ontem, o deputado Afonso Fernandes (PL) já furou com uma sessão solene para os deputados trocarem fartos elogios com os presidentes das associações dos moradores.

GATO ESCALDADO…

O EX-PREFEITO Vagner Sales (MDB) não dá nem um pio sobre o recente encontro com o governador Gladson Cameli; e nem sobre um provável apoio do deputado Nicolau Junior (PP) à candidatura da filha Jéssica Sales (MDB) a prefeita de Cruzeiro do Sul. Gato escaldado tem medo de água fria. No que, ele não está errado.

NÃO DEIXA A POLÍTICA

“Quem foi candidato a governador, prefeito duas vezes, não pode sair da política, é o meu caso”. A afirmação foi feita ontem ao BLOG pelo ex-prefeito Marcus Alexandre, sobre sua posição na sucessão municipal do próximo ano.

NÃO FALA DE CANDIDATURAS

MARCUS ALEXANDRE evita falar sobre se será candidato ou não a prefeito de Rio Branco no próximo ano, se volta ao PT e em que partido se filiará. “Não é o momento de falar em política, em candidatura e em filiação, não farei isso este ano, somente no momento oportuno me pronunciarei”, pontuou Marcus.

SAL DA SIMPATIA

UMA das figuras de proa do governo comentou ontem num papo rápido com o BLOG, que não vê na vice-governadora Mailza Gomes cacife para disputar o governo em 2026. “Ela é altamente respeitável, afável, mas lhe falta o essencial para disputar um mandato de governadora, o sal da simpatia popular. Não consegue uma empatia com o eleitor”, falou a fonte.

OUTRAS FONTES

O BLOG consultou fontes petistas e ouviu que é muito provável que o Marcus Alexandre não volte a se filiar ao PT, devido ao alto desgaste da sigla.

FRASE MARCANTE

“Se há um idiota no poder, os que o elegeram estão bem representados”. Barão de Itararé.