CRICA: PCdoB vai à justiça para restabelecer o direito de votos na Assembleia Legislativa

O DEPUTADO Edvaldo Magalhães (PCdoB) anunciou esta manhã (segunda-feira) ao BLOG que, os advogados contratados pelo PCdoB estarão entrando na justiça essa semana com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, contra a aprovação pela bancada de apoio ao governo na ALEAC, do projeto que libera a criação de cargos de confiança no governo sem passar pelo crivo da votação em plenário. É como cassar o direito do voto dos deputados, além afrontar a Constituição Estadual e a Constituição Federal. Toda a criação de cargo de confiança pelo governo tem que ser posto à apreciação dos deputados, comentou Magalhães. O dispositivo que dá poderes totalitários ao governo foi um jaboti inserido no projeto de Reforma Administrativa enviada pelo governo Gladson e aprovado por ampla maioria na ALEAC.

SEM NECESSIDADE

É UM DISPOTIVO autoritário esse que dá o direito do governo criar cargos de confiança sem passar por votação na ALEAC. Nem precisaria, a base do governo é tão ampla que aprova o que quiser.

CABEÇAS NA GUILHOTINA

CONVERSEI ontem com quem conhece o teor das acusações de crime eleitoral contra dois deputados, contidas nos processos que podem redundar em crime por compra de votos. As provas são robusta e podem cassar os dois parlamentares estaduais. A chapa vai esquentar.

ZEN VOLTA

NA CASSAÇÃO de um desses dois parlamentares, feitas as contas quem voltaria ao mandato seria o deputado Daniel Zen (PT). Zen, por sinal, faz falta pelo debate qualificado, na bancada da oposição.

FATO CURIOSO

EXISTE um fato curioso na nova legislatura da ALEAC. Há uma oposição ao governo de esquerda, no caso o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB); e de um deputado de direita, na figura do bolsonarista declarado Emerson Jarude (MDB).

PISANDO NAS NÚVENS

UM deputado da velha guarda da ALEAC disse hoje (segunda-feira) ao BLOG, que o deputado Emerson Jarude (MDB) já começa a angariar a antipatia de colegas. “Ele pensa que se elegeu para a Câmara dos Lordes, na Inglaterra. A ALEAC é terra de chão batido. E, como disse o deputado Clodoaldo (Republicanos): “Na Assembleia não tem bobo”.

ROMPIMENTO CONFIRMADO

O PCDO B não aceitou fazer papel figurativo na gestão do prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima; com cuja prefeitura mantinha uma longa aliança, e rompeu de vez, revelou ontem um dirigente do partido. Em 2024 estará em outra aliança política.

MIRANDO A ANTÔNIA

HÁ toda uma expectativa para saber qual será o posicionamento de deputada Antônia Sales (MDB) nos debates da ALEAC, já que seu voto foi decisivo para que o governista deputado Tanízio de Sá (MDB), ocupasse a liderança do governo na Casa.

NÃO EXISTE OUTRA PAUTA

ASSINAR CPMI é brincar de fazer pizza. O que a bancada federal do Acre tem que estar preocupada, é com a péssima condição da estrada para Cruzeiro do Sul, e se unir na busca da liberação de recursos para sua recuperação.

VOTOS EM TROCA DA INÉRCIA

0 ex-presidente Jair Bolsonaro simplesmente abandonou a BR-364 no trecho acreano, e os dirigentes das entidades empresariais de Cruzeiro do Sul que hoje protestam contra o descaso, são os mesmos que fizeram a campanha do Bolsonaro em CZS, onde teve a esmagadora maioria dos votos.

CASO PATOLÓGICO

FALANDO no Bolsonaro, o seu caso parece ser patológico. Foi eleito várias vezes deputado federal pelas urnas eletrônicas, o mesmo quando se elegeu presidente; e somente depois que perdeu é que essas urnas são fraudulentas? Continua com o mesmo discurso que lhe tomaram a eleição. A derrota lhe deixou mais atarantado.

FICOU INSUPORTÁVEL

OS moradores de rua – a quase totalidade composta de drogados – estão causando pavor no centro da cidade, principalmente, nas imediações da Praça dos Tocos. Assaltam, furtam fios da iluminação pública, ameaçam transeuntes, causam prejuízos aos comerciantes da área, e nesta de serem tratados como coitadinhos vão tocando terror.

ATÉ QUE ENFIM!

A polícia foi ás ruas para acabar com o furto de fios da iluminação pública e prendeu receptadores. O mal tem que ser cortado pela raiz.

TEM DNA

SE hoje o governo Gladson tem maioria folgada na Assembleia Legislativa deve-se à costura política feita pelo deputado Nicolau Junior (PP), junto aos novos deputados da Casa e com os mais antigos.

ROMPIMENTO POLÍTICO

QUEM transita bem na política de Senador Guiomard revelou ontem ao BLOG que, a vice-governadora Mailza Gomes rompeu politicamente com a ex-cunhada e prefeita Rosana Gomes, e não deverá lhe apoiar na sua reeleição.

MAIOR BESTEIRA

A maior besteira do senador Sérgio Petecão (PSD) foi ficar fazendo quadras esportivas para os prefeitos se jactarem que se trata de obras municipais. Na eleição passada apenas o prefeito Jailson, de Rodrigues Alves, lhe acompanhou para o governo, o restante lhe deu um chute no traseiro. Está desaprendendo, Petecão?

NÃO VOLTA AO PT

ESTE ano não vai acontecer nada. Mas, no próximo ano ninguém vá se admirar se o ex-prefeito Marcus Alexandre aparecer filiado ao PSD. Ao PT está decidido que, ele não voltará a se filiar.

CORTINA DE FUMAÇA

A história de que tinha de sair do PT para assumir um cargo de confiança no TRE, foi apenas uma cortina de fumaça para tirar o fardo do desgaste de ser um político do PT das suas costas.

TEMPLO DA MAILZA

NADA contra os evangélicos, muito pelo contrário. Dou a nota apenas em forma de notícia: é tanto “Pastor” no gabinete da vice-governadora Mailza Gomes, que daria para fazer vários cultos ao mesmo tempo.

FRASE MARCANTE

“Não se usa um machado para afastar uma mosca da testa de um amigo.” Ditado chinês.