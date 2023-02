No Acre, metade dos alimentos sobe de preço com arroz, farinha e pão liderando as altas

Os produtores do Acre contraíram 10.251 empréstimos para investimento e custeio da agropecuária em 2022. Desses, 6.713 contratos foram custeio e 3.530, investimento.

Os produtores de Sena Madureira foram os que mais buscaram crédito no ano passado no Acre, com 447 contratos, segundo o Observatório da Agropecuária Brasileira, plataforma do Ministério da Agricultura. Os dados se referem ao Plano Safra.

Em valores, em 2021 as agências de crédito rural emprestaram R$725.115.930,71 e, no ano seguinte, R$1.586.107.326,41.

Os números de 2022 são muito mais altos que os de 2021, quando o agro assinou 5.073 contratos (2.718 de custeio e 2.350, investimento). Em termos percentuais, o aumento de contratos assinados representa mais de 102 em 2022 em comparação a 2021.

