Diretor da FGB diz que fiação do centro já foi roubada 10 vezes

O Acre esteve presente na Sapucaí. Além do desfile da escola de samba Porto da Pedra, que homenageou o líder ecologista Chico Mendes, uma outra acreana foi destaque, na noite desta segunda-feira, 20, no desfile da tradicional Portela, que é a maior ganhadora de todos os tempos da história do carnaval carioca.

Leane Teles, que é natural de Cruzeiro do Sul, é esposa do empresário Leandro Domingos, presidente da Federação do Comércio do Acre (Fecomércio) e Vice-Presidente da Federação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Leane desfilou como destaque na Portela e divulgou diversas fotos e vídeos em suas redes sociais. Muitos amigos do Acre que assistiram ao desfile também fizeram publicações elogiando a beleza da acreana na maior passarela do samba no Brasil.

Em outras postagens, Leane brincou com o marido ao mostrar um carro alegórico com mulheres totalmente cobertas e afirmando que era com aquele tipo de roupa que o Leandro Domingos queria que ela desfilasse.

Alguns dias antes do desfile, a acreana já tinha publicado fotos de ensaios na quadra da Portela ao lado de celebridades, como a apresentadora Adriane Galisteu.