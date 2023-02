Prefeitura de Mâncio Lima decreta feriado de 3 dias no Carnaval

Em Cruzeiro do Sul 15 pessoas já estão inscritas para disputar os títulos de Rainha, Rainha Gay e Rei do Carnaval Popular Magid Almeida, promovido pela prefeitura e governo do Estado. O desfile e escolha da realeza serão realizados na sexta-feira, 17. Os eleitos pelo juri vão ganhar R$ 1 mil cada.

Em seguida haverá apresentação de 3 bandas e a festa vai até a meia noite. Nas demais noites, a folia vai até as 3 horas da manhã na Praça Orleir Cameli, Centro da cidade.

Programação

Cerca de 70 artistas locais farão apresentações no Carnaval na Praça Orleir Cameli

Na sexta-feira, as atividades terão início as 17 horas com aulão de saúde no Carnaval e feira carnavalesca do empreendedor. A programação inclui a escolha da realeza e apresentação de 3 bandas.

No sábado, 18, feira carnavalesca do empreendedor, baile e concurso de blocos carnavalescos.

Domingo, 19, feira carnavalesca do empreendedor, baile infantil, concurso de melhor fantasia infantil e adulto e baile carnavalesco.

Segunda-feira, 20, feira carnavalesca do empreendedor, baile e desfile das campeãs da realeza.

Na terça-feira, 21, um baile infantil, feira e baile carnavalesco encerram o evento