O embolado jogo para o senado

A ELEIÇÃO de 2026 para o governo não terá a presença de um dos mais carismáticos políticos acreanos, o governador Gladson Cameli. Um alívio para os adversários. Ou conclui o governo ou disputará uma das vagas para o Senado. A legislação não permite que ele dispute mais um mandato. Isso, abre uma avenida, um largo caminho para que outros políticos mirem a candidatura a governador. Na política não pode se fazer previsão muito longe da votação. Mas dá para se ter a noção que nomes como o senador Alan Rick (União Brasil); o ex-senador Jorge Viana (PT), o deputado Nicolau Junior (PP); e a vice-governadora Mailza Gomes (PP) devem trabalhar no sentido de viabilizarem seus perfis para disputarem com chance a sucessão do Gladson. Apontar um favorito neste cenário é dar um chute na política. Pode até surgir outro nome no tabuleiro, tudo é possível. Por enquanto, tudo fica no campo da especulação. E, sonhar, não custa nada.

O PODER É AFRODISÍACO

QUANDO se vê uma postagem com foto do deputado federal general Eduardo Pazuello, que é a cara do bolsonarismo, abraçado e trocando elogios com o vice-presidente do PT, Washington Quaquá; e o outro ícone da tropa de choque do bolsonarismo, deputado federal Otoni de Paula, no jantar de aniversário do PT, é de se relembrar a frase do saudoso ex-deputado Hermelindo Brasileiro, em discurso na ALEAC: “Nada é mais afrodisíaco do que o poder.” É a mais pura verdade.

REI MORTO, REI POSTO…

MUITOS POLÍTICOS que estiveram com o Bolsonaro já estão engrossando o coro dos contentes com o Lula. A política brasileira sempre girou em torno do poder. E, não será agora a ser diferente. Rei morto, Rei posto…

OS CARGOS É QUE MOVEM

O QUE MOVE os votos dos deputados do Centrão no Congresso, é o número de cargos que ganham no governo federal. Ideologia nunca foi seu forte.

BONITO PARA OS RADICAIS

COM QUE cara é que ficam agora os negacionistas radicais, que passaram a campanha xingando e se esgoelando esculhambando o Lula e defendendo o ex-presidente Bolsonaro? Aprendam de vez: nunca entre numa briga de políticos, porque se acertam, e quem brigou acaba como vilão da história. Aí está a prova.

BOBOS FICARAM FORA

NÃO SEI A QUEM o deputado Clodoaldo Rodrigues (REPUBLICANOS) se referia, quando disse na tribuna que na ALEAC não tem ninguém bobo. Isso mesmo, os bobos ficaram sem mandato. Lá só tem espertos, e alguns espertos até demais. O mandato é a carta de seguro para conseguir cargos de confiança em governos.

É O QUE MUMURAM

MURMÚRIOS SE ESCUTAM de que o secretário de Administração; o Paulinho – irmão do deputado Nicolau Junior (PP), poderá ser o vice na chapa do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha, na disputa pela reeleição.

FÓRMULA PARA JUNTAR

A MONTAGEM DA CHAPA neste formato seria a maneira de levar novamente o deputado Nicolau Junior (PP), para o palanque do prefeito Zequinha, cujas relações se esgarçaram ao longo da última eleição em CZS.

FEIJÃO COM ARROZ

QUEM esperava que na ALEAC o deputado Emerson Jarude (MDB) teria um mandato bem diferenciado, até aqui se limitou apenas a fazer o feijão com arroz.

O BURACO É MAIS EMBAIXO

NA Câmara Municipal de Rio Branco, como vereador o deputado Emerson Jarude (MDB) casou e batizou e deixou o prefeito Bocalom mais careca com suas críticas. Na ALEAC é buraco é mais embaixo, o corporativismo sempre prevaleceu em todas as legislaturas, na Casa.

BOA PAUTA

O DEPUTADO Afonso Fernandes (PL) levantou uma pauta positiva, a de reverter o tombamento da sede social do Rio Branco Futebol Clube no governo do PT, sem sentido histórico e que só prejudicou o clube. Tombou e deixou o imóvel completamente abandonado.

FALTA DO QUE FAZER

O TOMBAMENTO da sede do Rio Branco foi uma marmota do setor cultural do PT, quando o partido estava estava no poder. Falta do que fazer.

RECONDUÇÃO MERITÓRIA

O CESÁRIO BRAGA teve o mandato de presidente do PT renovado pela direção nacional. Foi meritório. O Cesário tem posições ideológicas radicais, mas é um dirigente político com quem se pode conversar sem ranços. E, sempre muito aberto para atender a imprensa.

TEM QUE TER LADO

NÃO CONCORDO com muitas posições do presidente do PT, Cesário Braga; mas, ele tem um ponto elogiável em todo político: tem lado, seja na situação ou oposição.

NÃO DEIXOU A POLÍTICA

ENGANA-SE quem pensar que o ex-senador Jorge Viana (PT) vai abandonar a política regional, seu sumiço é estratégico. Seu foco passa pelo governo em 2026.

BOI VOA

NÃO TENHO bola de cristal, não sou sensitivo, nem jogo tarô, mas anotem para conferir, em 2026: ninguém se descabele se o Jorge Viana é o Gladson estiveram no mesmo palanque. Tenho fontes no poder que apontam para a aproximação de ambos. Na política, boi voa.

SERÁ CHAMADO PARA O JOGO

“PODE não ser como candidato a prefeito de Rio Branco, mas o ex-deputado Ney Amorim será chamado pelo poder para estar no cenário da disputa da PMRB, como um apoiador importante, pela votação que tem em Rio Branco”. De um aliado parlamentar do Ney Amorim.

OLHO CRESCIDO

O EX-DEPUTADO Ney Amorim (PODEMOS) jogou as cartas erradas ao imaginar que bastava ser o candidato da máquina do governo, para se eleger senador. Tivesse sido candidato a deputado federal, por certo se elegeria.

NADA É DEFINITIVO

TEM PREFEITO do interior que se for candidato hoje, talvez, não se elegeria a presidente de Associação de Moradores. Mas na política nada é permanente, pode se recuperar e chegar bem avaliado para a reeleição. O que vai valer é como estarão na gestão na reta eleitoral.

FOCO NO MANDATO

ARTICULADOR político que conversou recentemente com a deputada federal Socorro Neri (PP), em Brasília, revelou ao BLOG que seu foco de momento não é a PMRB, mas forjar uma imagem de parlamentar atuante.

CEDO PARA SAIR EM CAMPANHA

VALE para a deputada federal Socorro Neri (PP) ou para qualquer um que queira postular a prefeitura da capital. É muito cedo para colocar o time em campo, os portões do estádio onde se dará o jogo pela PMRB, só vão abrir no próximo ano. Quem sair em campanha agora corre o risco de sair queimado.

PODE ESQUECER

SER CANDIDATO a prefeito de Rio Branco na eleição do próximo ano com o apoio do Palácio Rio Branco, o professor Minoru Kinpara (PSDB) pode esquecer. Se quiser voltar à luta política, aguarde a eleição de 2026.

OS CAMINHOS SÃO INSONDÁVEIS

A EX-DEPUTADA federal Jéssica Sales (MDB) entupiu a prefeitura de Mâncio Lima com recursos de suas emendas parlamentares; mas foi menos votada no município que o candidato deputado federal Gérlen Diniz (PP). Os caminhos da política são insondáveis.

REFORMA DA REFORMA

DEPOIS do carnaval deve aportar na ALEAC para votação, a reforma da recente reforma administrativa.

FRASE MARCANTE

“Fique quieto e todos pensarão que você é um filósofo.” Ditado latino.