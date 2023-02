Ministro dos Transportes garante a Bittar recursos para trechos críticos da BR-364

O Ministro dos Transportes, Renan Filho, garantiu na noite desta terça-feira, 14, ao senador Márcio Bittar (União Brasil), que o governo federal está ciente da situação da BR-364, onde existem mais de 200 processos erosivos apenas entre as cidades de Sena Madureira e Feijó, que se não forem reparados, podem isolar parte da população do Acre. Em janeiro, Filho já havia garantido à bancada federal que R$ 218 milhões seriam investidos na rodovia ainda este ano. Esse recursos seria oriundo da PEC Emergencial aprovada antes do inicio do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Essa problemas deve estar em frente a fazenda que era do meu pai. O Ministro Renan Filho está em Sergipe em agenda com Lula que será cumprida amanhã, mas me garantiu que os acreanos não se preocupassem que dinheiro não faltará para a manutenção da estrada. Pedi autorização a ele para comunicar que a BR-364 não corre risco de ficar interditada. Estamos trabalhando para que isso não ocorra devido ela ser a artéria principal do nosso Acre”, disse o senador.

A rodovia do Acre foi incluída no plano de ação de 100 dias do governo federal. No entanto, como a região está no período de inverno amazônico, caracterizado por chuvas intensas, o trabalho que vai ser feito é apenas paliativo.

De acordo com informações do próprio DNIT, só no trecho entre Sena e Feijó, além dos buracos rotineiros, existem cerca de 200 processos erosivos à beira da estrada que se não tiverem o tratamento adequado vão evoluir e podem comprometer o tráfego de veículos.

O senador do Acre informou que mais de R$ 20 bilhões estão separados para investimentos de Rodovias em todo o país, o que para ele é pouco, mas para o Acre, pode significar um alívio devido o Ministro já ter se comprometido a investir mais de R$ 200 milhões.