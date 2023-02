Relações entre cotoveladas, cobras e lagartos

AS RELAÇÕES entre o presidente do PT, Cesário Braga, e o senador Márcio Bittar (União Brasil), foto, continuam na base de cotoveladas. O pomo da discórdia se deu quando Bittar anunciou que convidou o ministro do Lula Valdez Góes, para vir ao Acre. Cesário voltou ontem ao ataque, com o mote de que “quem empunhou a bandeira de campanha é quem tem legitimidade para conduzir a construção por aqui”. Rebateu a tese de que na política os espaços vazios são ocupados. Para Cesário, silenciar diante dessa aproximação no mínimo é ser conivente e terminar alimentando uma cobra para ser mordido mais na frente. E, avisou: “A direção do PT é o porta voz legítimo da atuação do governo federal no Acre”. O clima se acirrou com a mais recente declaração do senador Márcio Bittar (União Brasil), chamando o Lula de “reacionário”, por querer acabar com a autonomia do Banco Central, numa tentativa de impedir o avanço e a modernização da economia nacional. Pelo visto ainda teremos novos capítulos da novela, com o PT dando cotoveladas e soltando cobras e lagartos em adversários da campanha, que tentam uma aproximação institucional com o governo do Lula.

COINCIDÊNCIA OU ADESISMO

NA ÚLTIMA vez que conversei com o ex-deputado Vagner Sales (isso faz um longo tempo), este mostrou-se arredio a uma reaproximação com o Gladson. Mas, com a tropa de choque da sua gestão na prefeitura de Cruzeiro do Sul, em cargos de confiança do governo, a dedução que passa é que mudou de ideia. Fica a dúvida se as nomeações são adesismo ou é mera coincidência.

GANHA QUEM TIVER MAIS

ASSISTINDO ontem um pronunciamento da deputada Antônia Sales (MDB) sobre o trabalho parlamentar da ex-deputada federal Jéssica Sales (MDB), na liberação de recursos para a Saúde (de fato foi exemplar deputada); por não ter sido reeleita a conclusão a que se chega é a de que, o eleitor vota majoritariamente em quem der mais pelo seu voto. E, que só uma boa ação parlamentar não é suficiente para ganhar uma eleição. Ficou assim.

NÃO É UM MOSTEIRO DE MONGES

O DEPUTADO Afonso Fernandes (PL) tem defendido em seus discursos na ALEAC que se criem pautas conjuntas propositivas entre os parlamentares e evite-se o debate virulento. Muito poético. Só que, o Legislativo é para confronto duro de ideias entre a oposição e quem defende o governo. Não é um mosteiro de monges.

FICOU CLARO

NOS DEBATES acontecidos nos primeiros dias desta legislatura na ALEAC, já deu para se notar que os deputados Edvaldo Magalhães (PCdoB) e Emerson Jarude (MDB) terão papel de destaque, pelas pautas independentes que defendem na tribuna da Casa.

LADO OPOSTOS

OS DEBATES DE ONTEM NA ALEAC indicam que, os deputados Emerson Jarude (MDB) e Michelle Melo (PDT), aliados na Câmara Municipal de Rio Branco no massacre à gestão do prefeito Bocalom, estarão em polos opostos para valer. Michelle na defesa intransigente do governo do Gladson e Jarude na oposição. Diz um velho ditado que, na política as alianças são por conveniência, e não por ideologia.

O MALHADO GONZAGUINHA

O DEPUTADO Luiz Gonzaga (PSDB) sempre foi um espiritualista. Anualmente, ele vai à Índia para meditações com seu Guru. Pelas imagens em que aparece agora nas redes sociais malhando pesado, aderiu ao dogma latino do corpo sadio em mente sadia.

LINHA VERMELHA

O GOVERNADOR Gladson Cameli se mostra arredio a encontros protocolares, com a vice-governador Mailza Gomes lhe representando em todos os eventos. É bom ela não se entusiasmar muito e ultrapassar a linha vermelha. Até aqui tem entendido que, vice é só vice.

NÃO É SUA PRAIA

A ÁREA onde o Minoru Kinpara transita com desenvoltura é a Educação, como professor e ex-Reitor da UFAC. A presidência da Fundação Cultural não é sua praia de origem. O berimbau não é arco de flecha.

VOLTANDO Á MÚSICA

O EX-DEPUTADO Daniel Zen, que não conseguiu se reeleger, voltou para a antiga atividade musical, como baixista da banda de Rock Filomedusa, se apresentando no circuito noturno da capital, com músicas autorais.

SACANAGEM COM O ESTRELÃO

NO GOVERNO do PT fizeram um tombamento cultural sem sentido (na verdade, uma sacanagem com o Estrelão), o da sede social do Rio Branco Futebol Clube. Tirou do clube um meio de renda para tocar o time de futebol, que não recebe uma ruela do governo. Fizeram o tombamento e deixaram a sede virar um pardieiro no centro da cidade. Alguém precisa levantar este debate na ALEAC, para revogar este ato autoritário com o clube.

LUA DE MEL

ATÉ deputados que não são da base governista têm ocupado a tribuna da ALEAC para tecer elogios ao secretário de Saúde, Pedro Pascoal. A saber se conseguirá manter esta lua de mel até quando. A Saúde é uma das pastas mais complexas e costuma derrubar.

ENGOLIU UM PAPAGAIO

A DEPUTADA Maria Antônia (PP), que não costumava ocupar a tribuna na legislatura passada com assiduidade, parece que nesta legislatura engoliu um papagaio, e tem feito falas em todas as sessões. E, com pautas interessantes, como a proposta ao governo para fazer um mutirão para cirurgias oftalmológicas, que estão com demanda reprimida.

FRASE MARCANTE

“Não é triste mudar de ideias, triste é não ter ideia para mudar”. Barão de Itararé.