Negado isenção de custas processuais de Calegario após golpe de R$ 1,3 milhões

O nível do Rio Acre voltou a subir na capital acreana. De acordo com a medição realizada pela Defesa Civil Municipal na manhã desta sexta-feira, 10, o aumento foi de 11 centímetros nas últimas 24 horas.

Apesar da cheia no interior do estado, a grande preocupação no momento é com o grande volume de água do Riozinho do Rola que é o principal afluente do manancial em Rio Branco.

“Nós temos essa preocupação por conta do Riozinho do Rôla. No interior, o volume de água é até normal, mas o Riozinho tá despejando muita água e nossa expectativa é que o Rio Acre alcance a marca de 12 metros ao longo do dia”, diz Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil em Rio Branco.

A chegada na cota de 12 metros representa o momento em que os órgãos que trabalham no plano de contingência em caso de enchente na capital acreana começam a preparar abrigos para possíveis atingidos pela cheia.

A cota de alerta é de 13,5m e a cota de transbordamento é de 14 metros. A Defesa Civil informou ainda que choveu 19,2mm nas últimas 24 horas e a tendência desta sexta é de mais chuva em Rio Branco.