Homem de 53 anos é assaltado e esfaqueado no bairro Apolônio Sales, em Rio Branco

Paulo César Barros Pereira, de 53 anos, foi agredido a golpes de ripa e ferido com várias facadas pelo corpo na noite desta terça-feira, 7, na Estrada Jarbas Passarinho, no bairro Apolônio Sales, em Rio Branco.

A vítima chegou a informar aos Socorristas do SAMU, que estava em via pública quando foi abordado por um homem não identificado que anunciou o assalto. Paulo César foi agredido e ferido com vários golpes de faca pelo corpo, em seguida teve seu celular roubado. Após a ação, o autor do crime fugiu do o local.

Paulo recebeu os primeiros atendimentos dos Paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar foi acionada, colheu as características do criminoso e em seguida fez patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil.