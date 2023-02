Flaviano não gosta de postura de Tanizio e diz que MDB é oposição a Gladson

O EX-DEPUTADO FEDERAL FLAVIANO MELO (MDB), foto, que aceitou o convite do partido para ficar mais um mandato na presidência, disse ontem ao BLOG ser a prática do MDB acatar a indicação da bancada estadual sobre quem quer como líder do partido na Assembleia Legislativa. Para manhã desta quarta-feira, a executiva regional vai se reunir às 9 horas para deliberar sobre a liderança do MDB na ALEAC, por pedido de pauta proposto pelo deputado Emerson Jarude (MDB), que não aceita ser liderado pelo deputado Tanízio de Sá (MDB). O voto decisivo será da deputada Antônia Sales (MDB). Se ela votar no Tanízio, será como colocar o MDB de forma indireta na base do governo. Ele já disse que é Gladson de carteirinha. Votando no deputado Emerson Jarude (MDB), é sacramentar a sigla num papel de independência em relação ao governo. Sobre o episódio, o presidente Flaviano destacou que seja o líder que for escolhido hoje, será avisado de que o MDB é oposição ao governo do Gladson, não havendo espaço para transformar a liderança do partido na ALEAC numa extensão política da base de apoio ao governo Gladson.

CAUSANDO SURPRESA

O DEPUTADO Tanízio de Sá (MDB) já disse estar fechado com o governo do Gladson. Se a deputada Antônia Sales (MDB) votar nele para o posto é o mesmo que votar no Gladson. A parlamentar terá que escolher entre ser governista ou ter uma posição de independência política. Não se serve a dois senhores, diz a sempre atual máxima da política.

ALIANÇA FECHADA

O DEPUTADO Nicolau Junior (PP) fechou acordo com a deputada federal Socorro Neri (PP), para apoiar a sua candidatura à presidência do diretório municipal e para a prefeitura da capital, eleição a ocorrer no próximo ano.

NÃO PODE DEMITIR

A VICE-PREFEITA Marfisa Galvão (PSD) teceu ironias ao fato de ter ganhado um gabinete na PMRB, com direito até com plaquinha na porta. Mas ninguém se engane, Bocalom e Petecão não estarão juntos no palanque do próximo ano. E, o Bocalom só não demite a Marfisa da vice porque não tem este poder, se tivesse demitiria.

NA MIRA DO CALEGÁRIO

O DEPUTADO Fagner Calegário (PODEMOS) mostrava ontem aos colegas no plenário, a minuta de uma convocação que fará para o chefe do gabinete civil, Jonatham Donadoni, ir se explicar na ALEAC. Só não revelou o motivo da convocação. A oposição vibrou.

PERDA DE TEMPO

CASO seja mantida a liderança do MDB para o deputado Tanízio de Sá (MDB), a bancada ficará esfacelada. O deputado Emerson Jarude (MDB) já falou que não seguirá em hipótese alguma a sua linha governista. “Serei independente”, assegurou ontem ao BLOG.

MDB DIVIDIDO

O MDB é um partido dividido. O grupo Mauri Sérgio, Pádua Bruzugu, Tanízio de Sá e companhia limitada, quer porque quer colocar o MDB debaixo do poder do governo, e conseguir cargos; e o outro grupo quer o MDB com independência política e longe do governo. O segundo grupo é majoritário.

CONVERSA POLÍTICA

QUEM já andou conversando com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, foi o deputado federal bolsonarista Zezinho Barbary (PP). Por certo não conversaram sobre a próxima piracema de mandi em Cruzeiro do Sul. O poder é afrodisíaco, alguém já disse.

FALTA ASSESSORIA JURÍDICA

A CADA ato administrativo polêmico que edita, a impressão que se tem é a de que a Néia, prefeita de Tarauacá, não tem uma boa assessoria política.

APENAS NUM CONSENSO

O EX-DEPUTADO Jenilson Leite (PSB) diz que tem como foco disputar a prefeitura da capital, no próximo ano, mas ressalva não fazer disso um cavalo de batalha. “Só coloco meu nome se for num consenso da oposição”, esclarece ontem ao BLOG.

ABERTURA DA JANELA

COMEÇA se abrir a janela para um diálogo entre PT e PSB. O presidente do PT, Cesário Braga, convidou o ex-deputado Jenilson (PSB) para uma conversa política, o que significa a abertura de uma ponte para a unidade.

SEMPRE NA DEFESA

O DEPUTADO Adailton Cruz (PSB) sempre foi muito presente como vereador, na defesa das pautas da Saúde. A saber como se comportará na ALEAC.

VIXE, MARIA!

NUMA roda de deputados o assunto ontem era sobre um secretário que gosta de gritar com políticos. “Vou esperar fazer isso comigo, o que vai ouvir nunca esquecerá, se arrependerá da graça”. Vixe, Maria!

BOM TRABALHO

ASSISTI a entrevista da presidente do DETRAN, sargento Taynara Martins, no “Bar do Vaz”, do colega Roberto Vaz. Muito desenvolta e mostrando ações meritórias do órgão, como o projeto que concederá carteiras de habilitações a 5 mil pessoas de baixa renda. Sua escolha para o cargo, foi uma medida acertada do Gladson.

CEDO PARA AVALIAÇÃO

MAL COMEÇOU a sua gestão, por isso não há ainda como avaliar o governo do Lula. Mas só o fato de não sermos mais governados por um presidente que primava por ações radicais e golpistas, como o Bolsonaro, já é bom começo. A saber se justificará a sua eleição, ou se repetirá o desastre da ex-presidente Dilma.

NÃO PODE BRINCAR DE REFORMA

O GOVERNO do Gladson não pode mais ficar brincando de Reforma Administrativa. Quando mandar um projeto neste sentido para a ALEAC tem que ser antes bem estudado, mas não é o que acontece com os que elaboram os arcabouços da matéria. Não pode é quase toda a semana se ficar fazendo a reforma da reforma.

SEM OPOSIÇÃO

COM as saídas dos vereadores Emerson Jarude (MDB), Adailton Cruz (PSB) e Michelle Melo (PDT) dos mandatos, acabou a oposição para valer ao prefeito Tião Bocalom, na Câmara Municipal de Rio Branco. A bancada que ficou será a bancada das palmas e elogios.

VENDENDO O PEIXE

O SENADOR Alan Rick (União Brasil) recolocou o seu mandato no trilho, esquecendo o plano político nacional e suas pautas ideológicas, para voltar com suas ações voltadas aos problemas regionais. Foi assim que se elegeu senador e pode abrir um caminho ao governo.

FALTA EMPATIA

A VICE-GOVERNADORA Mailza Gomes (PP) é uma política que não tem como ser atacada no lado moral, mas lhe falta uma empatia com o povão, aquele modo contagiante que tem um Gladson. E, falta-lhe, também, uma estrutura de divulgação para se projetar politicamente. A SECOM tem mais de uma centena de jornalistas, que podiam ser usados, na divulgação dos seus atos. “Quem não comunica, se trumbica,” já dizia o velho guerreiro Chacrinha.

SINAL VERMELHO

É BOM também a Mailza não se deixar entusiasmar com o protagonismo que o governador Gladson está lhe dando. Um prédio está sendo todo recuperado para ser seu gabinete. Conheço um filme parecido com esse, e que ao seu final o protagonista teve a cabeça cortada, após confundir o papel de vice com o de governador.

NADA NO FRONT

NÃO foram oficialmente abertas as discussões entre os petistas quem deverá ocupar as direções do INCRA e DNIT, no estado. Ainda está tudo no campo das especulações. São as duas cerejas do bolo federal.

