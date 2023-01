BLOG DO CRICA – Na política, o pragmatismo fala mais alto

OS BOLSONARISTAS devem estar se coçando de raiva contra o governador Gladson Cameli, depois do anúncio de que ele deverá jantar com o Lula, na próxima sexta-feira.

Um governante de um estado com uma das maiores faixas de pobreza do país, com alto nível de desemprego, sem um parque industrial sólido, que vive com um pires nas mãos, em Brasília, não pode se dar ao luxo de brigar com o governo federal por birra ideológica. A eleição acabou, quem ganhou assume; e quem perdeu vai para casa. A conversa passa a ser com quem ganhou. Todas as grandes obras projetadas para o estado no seu segundo mandato, passam pela vinda de recursos federais.

Por isso, uma briga política do Gladson com o Lula, só para agradar os bolsonaristas radicais da taba, seria no popular, uma grande burrice. Na política, o pragmatismo fala mais alto.

ENTENDEU, MEU BOM PASTOR?

O PADRE Mássimo Lombardi reclamou na internet que pesquisadores do IBGE nunca o visitaram. Também, não. Mas isso não descredencia o trabalho do órgão. As pesquisas são por amostragem. Entendeu, bom Pastor?

REGISTRANDO O FATO

O DEPUTADO Roberto Duarte (União Brasil) mandou prints de declarações suas na ALEAC, de protesto contra o abandono do estádio Arena da Floresta. Registro, mas completo que foram pontuais, e não uma luta incessante. Poderia completar como deputado federal.

MESMA TESE

MAS, eu continuo com a tese de que o atual presidente da Federação de futebol, Antônio Aquino, tem currículo de trabalho no esporte para disputar a reeleição.

OBSERVAÇÃO DA OPOSIÇÃO

AMIGO da oposição comentou ontem que, o governador Gladson merece um estudo sociológico, e completou: “No primeiro mandato, ele se limitou a combater a pandemia; fora isso não fez nada de excepcional, mas crítica nenhuma consegue pegar e derrubar sua imagem”. Lembra como exemplo, sua última eleição.

NÃO FALTA COM A VERDADE

E, o observador não falta com a verdade. O Gladson se reelegeu folgado fazendo dancinhas, dando um abraço aqui e outro acolá, e conversando com calango.

DIVÓRCIO SEM VOLTA

É SEM VOLTA o divórcio entre o prefeito Tião Bocalom e o senador Sérgio Petecão (PSD). Na inauguração da praça do Universitário, com emenda parlamentar do Petecão, seu nome não constou na placa da obra. Petecão saiu do evento cuspindo fogo pelas ventas.

COMO NO CASAMENTO

ALIANÇA política é como no casamento, quando não dá mais liga é cada um para o seu lado, e a vida continua.

FALANDO EM ALIANÇA

FALA-SE NUMA aliança para 2026, que passaria pelo senador eleito Alan Rick (União Brasil) para o governo, tendo como um dos candidatos ao Senado o prefeito Tião Bocalom. Serão duas vagas em disputa, na ocasião.

É DA ÁREA

SOBRE os boatos de que o Cesário Braga (PT) pode ocupar o comando regional do INCRA, não seria nada de anormal. Cesário tem muita vivência no meio rural.

MATO SEM CACHORRO

O “NÃO” DO EX-PREFEITO Marcus Alexandre em assumir a direção regional do DNIT ou ser candidato a prefeito da capital, no próximo ano, deixou o PT, como se diz no popular: -Num mato sem cachorro. O PT não tem em seus quadros ninguém do peso do Marcus para assumir uma das missões. O JV largar a APEX? Nem pensar!

DE OLHO NO CAFEZAL

NA VERDADE, o Jorge Viana está com um olho na APEX e outro no cafezal que formou em uma propriedade que foi do seu pai. Anda entusiasmado como cafeicultor.

RETRATO NADA PROMISSOR

NADA PROMISSORA é a situação atual do PT no estado, principalmente, na capital, onde não conseguiu eleger ninguém para a ALEAC, para a Câmara Federal; e não tem um vereador na Câmara Municipal de Rio Branco. E não se consegue enxergar uma luz ao fim do túnel num curto espaço político. As grandes lideranças do PT envelheceram. Vai ter que se reinventar no Acre.

NO MESMO BARCO

O MDB também se encontra no mesmo barco da não renovação dos seus quadros. Suas duas maiores lideranças, Flaviano Melo – na região da capital e municípios adjacentes -, e o Vagner Sales, no Juruá, já estão com a idade avançada e não possuem mais a mesma força política. Flaviano não se reelegeu deputado federal; e o Vagner não conseguiu reeleger a filha Jéssica Sales a deputada federal. Sinal dos tempos.

COOPTAÇÃO PELO PODER

EM CRUZEIRO DO SUL, aconteceu na última eleição foi que, aliados do grupo do ex-deputado Vagner Sales (MDB) lhe abandonaram. Zezinho Barbary se elegeu deputado federal e o ex-vereador Clodoaldo Rodrigues deputado estadual, ambos pelo PP. O poder atropela tudo. Já dizia o saudoso deputado Hermelindo Brasileiro: – O poder é afrodisíaco.

NÃO TEM OUTRO CAMINHO

NÃO é desconhecido que o foco do senador eleito Alan Rick (União Brasil) é disputar o governo em 2026. Para uma maior viabilidade terá que se descolar das pautas nacionais; e mirar nas pautas regionais. Os votos estão no Acre.

JOGOU A TOALHA

O SENADOR Petecão (PSD) jogou a toalha na indicação do afilhado Marivaldo Melo para a Superintendência do BASA. Foi atropelado na intenção, pela bancada federal do Pará, Estado que tem até ministro no governo Lula.

ALGUMA IGREJA FECHOU?

NA CAMPANHA presidencial pastores evangélicos fizeram a falsa pregação em nome de Deus (Não levantar o santo nome de Deus em vão), de que se o Lula ganhasse a eleição todas as igrejas seriam fechadas. O Lula ganhou, assumiu, alguma igreja evangélica foi fechada? Todas continuam tranquilas gritando aleluia.

FRASE MARCANTE

“De nada adianta correr quando se está no caminho errado”. Ditado alemão.