PT deve indicar Marcus Alexandre para o Dnit

HÁ TODO UM TRABALHO no PT ao longo prazo mirando fortalecer politicamente o ex-prefeito de Rio Braco, Marcus Alexandre, para uma disputa de cargo majoritário, na eleição de 2026.

Uma boa fonte petista passou ontem ao BLOG que o Marcus poderá ocupar o comando do DNIT no estado. É um órgão que pode sim ser usado como trampolim político para projetar o seu ocupante, por estar constantemente na mídia.

A rodovia 364 no trecho Rio Branco-Cruzeiro do Sul está quase que intrafegável. Com o Lula no poder, pode conseguir recursos necessários para a sua recuperação, e sair como se diz no popular: “Por cima da carne seca”.

Marcus é do ramo, por ser formado em engenharia. Além do DNIT, órgãos federais no Acre passarão todos para a órbita das indicações do PT; entre eles, o INCRA. A partir de janeiro, com o PT no poder, este poderá ser um ponto de partida para procurar emergir o partido como protagonista nas próximas eleições no estado.

ESQUECERAM DE MIM

O JORGE VIANA não emplacou um ministério, como era a sua meta. Lhe sobrou comandar a agência APEX, que atua em setores como o automotivo, energia, petróleo, gás e etc, com orçamento de 800 milhões. Mas nada que possa ser usado para fazer política partidária no estado.

VAI FAZER UM JEITO

NINGUÉM ESPERE que, com a volta do PT ao poder o Jorge Viana vai deixar de fazer política, porque os seus olhos estão espichados para a eleição de 2026, seja como candidato ao governo ou para senador. Com um adendo: O Jorge quando está no poder, sabe usar bem.

ESQUECERAM DO ZECA

NO final do próximo mês de janeiro o deputado José Bestene (PP) estará sem mandato, perdeu a eleição. Pela sua qualificação comprovada como gestor na Saúde, esperava-se que fosse emplacar a secretária. Mas, seu nome não chegou nem ser cogitado ao cargo.

ALGO MISTERIOSO

NÃO SE SABE o motivo, mas deve haver uma quizumba entre o governador Gladson e o deputado José Bestene (PP), que levou este a ficar na periferia do poder.

DERAM CERTO

ABERSON CARVALHO (Educação), Petrônio Antunes (DERACRE), Rômulo Grandidier (FAZENDA) e Jonathan Donadoni (Gabinete Civil), são nomes da cota pessoal do governador Gladson Cameli, e não de nenhum político.

PARECE QUE APRENDEU

TENHO INFORMAÇÃO que, na conversa individual que está tendo com os secretários que vão continuar no governo, Gladson tem dito que devem satisfação de seus atos exclusivamente a ele e a nenhum político.

NÃO FOI O DESASTRE

HOUVE uma expectativa que a gestão do prefeito Tião Bocalom seria um desastre, mas não foi nestes primeiros dois anos. Tem erros na condução. Mas, tem pontos positivos, como a valorização do servidor público.

APOSTA ERRADA

QUEM PENSOU que o senador Petecão (PSD) estava morto após a sua derrotado ao governo, enganou-se. O PSD, seu partido, terá três ministérios, será da base do Lula, e, com certeza, indicará cargos federais no estado.

BRIGANDO PELO BASA

O EX-PRESIDENTE do BASA, Marivaldo Melo, pode retornar ao cargo, no governo do Lula. Seu padrinho Petecão já tem mais de dez assinaturas de senadores referendando Marivaldo, que é do quadro, para o posto.

BRIGAR POR TODOS

PERGUNTEI ontem ao senador Sérgio Petecão (PSD) sobre por quais cargos federais brigará para indicar ocupantes, no estado, e foi irônico: “Coloca que vou brigar por todos, com os quais ficarei ainda não sei”.

PERDE A AUTORIDADE

“O SECRETÁRIO de Segurança, Coronel Paulo César, tem uma brilhante gestão na condução do setor. É um dos melhores quadros do atual governo. Mas isso não lhe dá o direito de emparedar o Gladson e tirar o seu poder, ao exigir a secretaria de porteira fechada. Cargo de confiança quem nomeia é o governador”. Comentário ouvido ontem de um parlamentar muito próximo ao Cameli, para quem, o Gladson não vai abdicar do poder de escolher auxiliares. A crise, pelo visto, se formou.

MINHA OPINIÃO

NÃO CONHEÇO os meandros desta crise entre o governador Gladson e o secretário Paulo César; mas deveria ter sido discutida entre quatro paredes. No momento em que vem a público, coloca o governo em xeque-mate, porque terá de tomar uma decisão. Ou dando a secretaria de porteira fechada ou aceitando o cargo posto à sua disposição. Diálogo é essencial.

UM PONTO É CERTO

UM PONTO é certo neste cenário conturbado, o Coronel Paulo César é sim um excelente gestor na Segurança.

ADEUS ÀS ILUSÕES

OS bolsonaristas radicais passaram o tempo todo pegando sol, chuva, gritando a favor da volta da ditadura militar, as Forças Armadas fecharam os ouvidos; e o Bolsonaro está de partida para férias no resort do Trump na Flórida. Adeus às ilusões.

NÃO CONSIGO ENTENDER

TENTEI várias vezes, mas nunca consegui entender como pessoas até esclarecidas ficaram crendo de forma patética, que haveria um golpe de estado, a ditadura militar voltaria, e o Lula não assumiria. Houve uma eleição limpa, estamos no estado de direito, onde quem ganha a eleição assume. O resto é a mais pura paranoia.

CAMPEÕES DE VOTOS

GLADSON Cameli (PP) para o governo; Alan Rick (União Brasil) ao Senado; e, Socorro Neri (PP) à Câmara Federal, foram os grandes vencedores da eleição que passou. E por isso, deverão ser os mais cobrados pela mídia.

O BURACO SERÁ MAIS EMBAIXO

A última eleição no estado foi dominada pelo bolsonarismo. Mas, os que surfaram nesta bolha não fiquem pensando que as próximas eleições para governador e senador acontecerão no mesmo cenário, teremos um novo governo. E, se este der certo, o bolsonarismo pode ficar restrito ao bolsão dos radicais. A política costuma ser uma gangorra do sobe e desce.

BOCADO COMIDO…

E, na política, bocado comido costuma ser esquecido. É só ver partidos que apoiavam o governo do presidente Bolsonaro, ganhando ministérios no futuro governo Lula. O Bolsonaro, daqui quatro dias estará fora do poder e não passará de mais um cidadão comum na multidão. Político sem mandato, nem vento bate nas costas. Será mais um ex-presidente, como o FHC, Sarney, Dilma e o Collor.

FELIZ ANO NOVO

Não tenho inimigos. Pelo menos, não considero que tenha. Vejo todos pelo prisma da paz. Quero desejar aos leitores do BLOG, aos que gostaram dos comentários, aos que discordaram, muita saúde, prosperidade, amor, concórdia, vida longa; e que 2023 seja repleto de realizações. E, que Deus derrame as suas benções sobre os leitores. Adeus, 2022! Feliz Ano Novo! Viva 2023!

FRASE MARCANTE

“As grandes dores são mudas”. Ditado francês.